影／任內任命沈一鳴空軍司令　馬英九：不要再讓類似事件發生

記者黃巈禾、徐政璿、楊蕓／台北報導

空軍一架UH-60M黑鷹直升機2日墜毀新北市烏來山區，釀8死5傷悲劇，其中也包括參謀總長沈一鳴。前總統馬英九3日上午9點赴內湖三軍總醫院懷德廳弔唁，向8位殉職將士致意。馬英九表示，希望檢討相關飛機的性能安全，不要再讓類似事件發生。

馬英九表示，昨天接到消息感覺到震驚、悲痛跟不捨，尤其是沈一鳴，他總統任內任命沈一鳴做空軍司令，有一些互動，對沈一鳴的堅定、謙聰跟專業非常敬佩，沒想到擔任參謀總長這麼短的時間內就走了，真的是國軍很大的損失，也希望國軍尤其空軍能夠檢討相關飛機的性能安全，不要再讓類似事件發生，座機一定要做好安全的工作。

黑鷹直升機2日墜毀新北市烏來山區，釀成8死5傷悲劇。內政部長徐國勇3日上午7時30分赴三總德懷聽致意，隨後依時間序為8時總統蔡英文，9時前總統馬英九，10時行政院長蘇貞昌和行政院副院長陳其邁，10時30分親民黨主席、總統候選人宋楚瑜。

此外，國民黨副主席郝龍斌也於9時30分率兩名國民黨立委費鴻泰和賴士葆赴懷德廳致意。





▲前總統馬英九弔唁黑鷹失事罹難者。（圖／記者林敬旻攝）

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