319槍傷後「每天洗澡心滴血」」　陳水扁怒：被當死老鼠死不瞑目

記者劉昌松／台北報導

前總統陳水扁3日現身台北地檢署，為遭國民黨總統候選人韓國瑜重提319槍擊案是自導自演而提告，首次告人的扁爆氣「如果不告，當我屬虎的活虎，當成死老鼠」，扁最後還提高聲量痛罵：「蔡英文政府說的轉型正義，轉到哪裡去了，我如果不告的話，我死不瞑目」。

▲陳水扁不滿319槍擊案一再被說是自導自演，「如果不告，會被當成死老鼠」。（圖／記者張榮恩攝）

陳水扁3日上午11點半左右，搭車抵達北檢時，由旁人攙扶、微著背拄拐杖下車後，直接走到北檢的申告鈴，一開始還要看一下分辨上方的是申告鈴，下方的是愛心鈴，他說：「這一輩子第1次按鈴申告，從我的小動作可以知道，我連按哪一個鈴都不知道」。

▲陳水扁按鈴提告韓國瑜、馬英九，陳文茜後，小心下樓梯離開北檢（圖／記者劉昌松攝）

扁話鋒一轉開罵「阿扁這次忍不住，不告不行，不然，當我生肖屬虎的活虎，被當成死老鼠」，扁說15年前的319案件，被當時連宋競選總部說是當自導自演，而他受槍擊的傷口縫了3、40針，長11公分、寬2公分、深2公分，現在傷口癒合，但是「每天洗澡看到傷口，心就在滴血」。

陳水扁說，真的忍無可忍，如果不提告，真的世間沒公義了，15年過去了，真調會調查的不算，馬英九重新調查，現在還沒有結果，「蔡英文政府說的轉型正義，轉到哪裡去了，我如果不告的話，我死不瞑目。」扁說完就在律師陪同下，進入北檢遞狀控告韓國瑜、前總統馬英九與媒體人陳文茜涉嫌妨害名譽等罪，途中未回應記者詢問「總統身體狀況好嗎？」

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