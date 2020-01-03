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快訊／國防部追晉黑鷹7殉職將士　總士官長韓正宏頒「雲麾勳章」

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▲▼▲▼總士督長韓正宏遺體送達靈堂。（圖／記者周宸亘攝）

▲總士官長韓正宏遺體送達靈堂。（圖／記者周宸亘攝）

記者林銘翰／台北報導

總統蔡英文3日上午在總統府舉行「國防軍事會談」時，裁示追晉沈一鳴總長一級上將，頒授青天白日勳章，並交付國軍「三個確保」的任務。對此，國防部3日午間表示，為表彰沈一鳴服務軍旅期間，對提升國軍整體建軍備戰工作，功勳卓著，特奉總統核頒「青天白日勳章」，並追晉空軍一級上將，以昭懋賞。

蔡英文上午在總統府內召集國防部長嚴德發、副參謀總長執行官劉志斌、各軍種司令等國軍將領，以及國安會秘書長李大維、國安會相關幕僚，召開「國防軍事會談」。

▲▼蔡英文主持軍事會談。（圖／總統府提供）

▲蔡英文主持軍事會談。（圖／總統府提供）

在會議開始前，蔡英文及與會者先為昨日殉職國軍同仁默哀，裁示追晉沈總長一級上將，頒授青天白日勳章，總統並交付國軍「三個確保」的任務。

第一，蔡英文要求，務必確保軍心民心穩定：紀念沈總長的最好方式，就是繼續堅守崗位，共同守護國家安全。國防事務有完整分工，也有代理制度，務必在嚴部長領導下，讓國防事務如常運作，穩定軍心。

第二，蔡英文要求，務必確保台海周邊安全：各單位提高警覺，密切注意台海周邊軍事動態，第一時間快速反應、部署，務必確保台海周邊安全。

第三，蔡英文指示，務必確保裝備檢整完善：嚴格要求各部隊，務必詳細檢整裝備，維持妥善率，不容任何鬆懈。

▲▼蔡英文主持軍事會談。（圖／總統府提供）

▲蔡英文主持軍事會談。（圖／總統府提供）

國防部午間表示，為表彰故參謀總長沈一鳴上將服務軍旅期間，對提升國軍整體建軍備戰工作，功勳卓著，特奉總統核頒「青天白日勳章」，並追晉空軍一級上將，以昭懋賞。

此外，故于親文少將、洪鴻鈞少將、葉建儀中校、黃聖航少校、劉鎮富上尉及許鴻彬二等士官長等6員，因著有功績，分別頒贈勳、獎章，並依原階各追晉一階。故國防部總士官長韓正宏，為國軍士官最高職務，任職期間，對國軍士官制度推動與士氣提升，著有功績、足堪士官表率，總統特提升獎勵，核頒「雲麾勳章」，以表殊榮。

國防部表示，國軍為國家安全穩定之基石，本案發生備受國外關注及國人關心，國防部銜哀奮勵、當深切面對問題，務實釐清真相，並採取具體有效措施，確保飛航安全、穩定軍心士氣，保持正常戰備及各項國防事務運作，以維繫國軍戰力，確保國家安全。

▼國防部辦理因公殉職追晉、頒勳獎章名冊。（圖／國防部提供）

▲▼國防部辦理因公殉職追晉、頒勳獎章名冊。（圖／國防部提供）

▲▼國防部辦理因公殉職追晉、頒勳獎章名冊。（圖／國防部提供）

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