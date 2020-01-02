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黑鷹直升機「機頭墜毀」座位圖曝光！中將曹進平坐後排生還

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記者柯沛辰／綜合報導

黑鷹直升機2日墜毀烏來山區，導致8人不幸罹難。如今座位圖曝光，可見正副駕駛、機工長坐在機頭位置，參謀總長沈一鳴等3名高階將領坐在第一排，其餘按照官階往後坐，疑似機頭受到嚴重撞擊，罹難者才多集中在前排。不過，專家認為，認為座位並非主因，墜落時的機體姿勢才是關鍵。

黑鷹直升機意外墜毀在新北市、宜蘭交接處，由於連日下雨，沿途都是泥濘，軍警消出動超過300人，歷經2個半小時才在下午1點找到失事地點。現場直升機前後折斷，有4人自行脫困，沈一鳴卡在機艙，幸運生還的國防部通次室次長中將曹進平滿身泥濘，但仍冷靜向搜救人員說明狀況，盼加快救援。

▲▼曹進平墜機生還　「全身泥濘」冷靜指揮：剩我可以走！救援第一現場曝光。（圖／ETtoday記者翻攝）

▲曹進平墜機生還，滿身泥濘地說明現場狀況。（圖／ETtoday記者翻攝）

當時曹進平向搜救人員表示，他身旁還有4人生還，「只剩下我可以走，他們2個有點受傷沒辦法走，座艙有2個或3個有聲音狀況還可以，這邊2個沒有氣息了，在飛機外的總共5個。」

根據座位圖，坐在機頭的是駕駛員葉建儀中校、副駕駛劉鎮富上尉，以及機工長士官許鴻彬；第一排則是參謀總長沈一鳴、情次室助次洪鴻鈞少將、政戰局副局長于親文；中後方依官階入座，分別是參謀黃聖航少校、總士督長韓正宏、作計室劉孝堂少將、後次室次長黃佑民中將、通次室次長曹進平中將、作計室參謀周心頤中校、軍聞社新聞官陳映竹。

▲▼黑鷹直升機「機頭墜毀」座位圖曝光！中將曹進平坐後排生還。（圖／東森新聞）

▲黑鷹直升機座位圖曝光，駕駛員及高階將官都坐前排。（圖／東森新聞）

對比罹難名單，坐在機頭、第一排的駕駛員及高級將官6人全數罹難，後座罹難者則為黃聖航、韓正宏，外界疑惑是不是前排較不安全？戰機專家楊先生解答，按照慣例，軍中主官通常是坐在第一排三人座的位置，但傷亡主要是看直升機墜落時的姿態，只能憑駕駛員臨場反應來降低死傷。

退役飛官饒自強也指出，「軍中正常的習慣應該就在門旁邊，在內側的位置，讓高階的將領或最大長官來坐，這個跟安全因素都沒什麼太大關係，這麼嚴重的空難、墜機或失事，坐哪裡都一樣。」

▲▼黑鷹直升機「機頭墜毀」座位圖曝光！中將曹進平坐後排生還。（圖／東森新聞）

▲這次黑鷹失事，罹難者大多坐在前排。（圖／東森新聞，下同）

▲▼黑鷹直升機「機頭墜毀」座位圖曝光！中將曹進平坐後排生還。（圖／東森新聞）

▲▼黑鷹直升機「機頭墜毀」座位圖曝光！中將曹進平坐後排生還。（圖／東森新聞）

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