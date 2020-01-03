蔡英文追晉沈一鳴「一級上將」　韓國瑜競辦籲：同步追晉另7名殉職將士





▲韓國瑜。（資料圖／記者洪正達攝）

記者袁茵／台北報導

總統蔡英文3日上午在總統府舉行「國防軍事會談」時，裁示追晉沈一鳴總長一級上將，頒授青天白日勳章。對此，韓國瑜競選辦公室表達支持，同時呼籲中央同步追晉另外7名英勇殉職的國軍弟兄，以慰軍心。

對於追晉沈一鳴，韓國瑜競選辦公室3日上午發聲明指出，對蔡英文此決定表達支持，同時呼籲中央同步追晉另外7名英勇殉職的國軍弟兄，以慰軍心。國軍是國家重要的棟樑，要培育出一位優秀的將才，需要經過多少時間與心血，這次事件是國家的重大損失，我們也呼籲政府應全力協助罹難者家屬，給予他們最大的支持及照顧。

韓國瑜競選辦公室說，在哀痛之餘，我們也要提醒政府，這兩年已經發生兩次黑鷹直升機墜毀意外，這樣新購的直升機為何頻頻出狀況？政府應做詳細徹查，讓我們的國軍弟兄每次出勤時，都能不再心驚膽顫、得到最大保障。

其他人也看了這些...

► 蔡英文3日探視黑鷹生還者、悼念罹難軍官 10點召開國防軍事會談

► 沈一鳴夫人下跪迎靈 黑鷹8死將士官忠骸送三總！漏夜相驗遺體

► 尋找黑鷹失事黑盒子 軍方3日0700上山調查

更多相關新聞...

► 國防部下令了「全面停飛黑鷹」！44架直升機要特檢

► 參謀總長沈一鳴殉職 國防部宣布：副參謀總長劉志斌暫代

► 黑鷹直升機「機頭墜毀」座位圖曝光！中將曹進平坐後排生還