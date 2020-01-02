快訊／尋找黑鷹失事黑盒子　軍方3日0700上山調查

▲黑鷹直升機墜毀現場畫面。（圖／記者陳雕文翻攝）



記者呂欣玫、蔣婕妤／台北報導

陸軍一架UH-60M黑鷹直升機2日上午迫降至新北市烏來山區，13位將士有5位獲救，其他8位沒有生命跡象，罹難者包括參謀總長沈一鳴。最新消息指出，軍方明天（3日）約上午7時上山尋找黑盒子，調查失事原因。

黑鷹直升機山區墜毀造成8死5傷，歷經9小時搜救，5名生還者終於在下午5時許抵達登山口，在陽大附醫做檢查後，3名輕症傷患隨即後送三總。後次室中將次長黃佑民為首名後送軍官，他於下午6時33分從陽大附醫出發，經過近1小時的車程，3輛車分別於19時16分、25分抵達三總。

生還的5名傷者，分別為作計室少將處長劉孝堂、後次室中將次長黃佑民、通次室中將次長曹進平、作計室中校作參官周欣頤、軍聞社新聞官陳映竹。黃祐民、曹進平、周欣頤等3名輕傷者下山後，先被送往陽大醫院觀察，隨後直接轉送三總。劉孝堂與陳映竹因傷勢較重，將留在陽大附醫觀察。

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