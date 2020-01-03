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零負評長官！退役空軍目睹「中士拿一把紙巾」拍馬屁　沈一鳴反應逼哭他

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▲沈總長視導北部地區部隊。（圖／翻攝自國防部發言人）

▲沈總長視導北部地區部隊。（圖／翻攝自國防部發言人）

記者周亭瑋／綜合報導

黑鷹直升機失事意外，造成參謀總長沈一鳴等8人殉職，對於痛失國家英才，各界無限哀嘆。就有多年前曾在空軍作戰指揮部服役的小兵，幾次面對面接觸沈長官，覺得他就像父親一樣，甚至曾目睹有中士想拍馬屁，最後拍到馬腿上，除了被對方窘境戳笑，更多的是對沈的敬重。

談起沈總長，除了生涯經驗豐富、學養俱佳，在下屬們眼中，他更是為人親和，一點高官架子也沒有。一名空軍作戰指揮部的退役軍人在PTT提到，當時沈總長還是指揮官，身為小兵的他有幸接觸過幾次，而對方自律、親民的作風，也在他心裡烙下深刻的印象。

請繼續往下閱讀...

他第一次碰上沈長官，是在餐廳吃飯的時候，「當我們分隊一群人正嘻嘻哈哈，突然有個人直接坐到我正對面，一看...X北這不是指揮官嗎？當我驚恐的看著分隊長時，沈長官就開始跟我們聊天了，他也不是在做做樣子，就像老爸關心孩子一樣，是發自內心地在乎我們過得好不好，我真的很感動。

▲參謀總長沈一鳴。（資料照／軍聞社提供）

▲沈總長2日不幸罹難。（資料照／軍聞社提供）

那時，有個中士發現沈長官竟在雜兵桌吃飯，立刻拿了一把紙巾，特地上前恭敬地說，「指揮官好，請用紙巾。」聞言，沈長官只看著對方說，「為什麼只有我有，他們沒有？」短短的一句話，讓他感動不已，不禁在內心吶喊「眼淚都要掉出來了，有沒有搞錯啊沈長官......。」

值得一提的是，一直到他退伍前，從來沒看過沈長官在慶生餐會以外的時間，坐長官區吃飯，「他真的都跟雜兵們一樣，拿著廚房隨便洗的爛盤子在排隊打飯，然後開始隨機找個一桌，跟小兵們一起用餐聊天。」

第二次的機緣則讓他有些慚愧，當天早上他在營區打掃之際，不小心踩爆一條塑膠水管，到了中午才得知，那條竟是接到指揮官宿舍的水管，「害沈長官早上沒水洗衣服真是不好意思，還好沒被他洞八。」

此外，他也常常在運動時間看到沈長官跑步，儘管對方比小兵們年長許多，但就是能跑得比大家快、體能也做得比較多，「小弟真的是無話可說，他真的是一位非常自律，而且很優秀的長官，在軍旅生涯見識到這樣子的長官，我覺得非常榮幸，也覺得部隊裡面有這樣子的長官真的是太好了。」

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