馬英九赴三總懷德廳弔唁　向沈一鳴8殉職將士致意

▲前總統馬英九弔唁黑鷹失事罹難者。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

空軍一架UH-60M黑鷹直升機2日上午墜毀新北市烏來山區，造成8死5傷悲劇。國防部於三軍總醫院懷德廳臨時靈堂供各界弔唁致意，並在入口處舉行軍禮迎靈。前總統馬英九3日新增行程，上午9點赴內湖三軍總醫院懷德廳弔唁，向8位殉職將士致意。

三軍總醫院政戰主任何中南表示，輕傷傷患後送三總，罹難軍官送松機後再轉送三總，而三總也在懷德廳設置簡易靈堂，供各界弔唁殉職軍官。參謀總長沈一鳴遺體2日晚間8點15分送抵三總懷德堂，陪同大體乘車抵達的家屬，下車止不住哀傷情緒落淚痛哭，激動跪下喊出「一鳴回來了」，一旁人員趕忙上前攙扶，而同袍一見到他立刻喊出「敬禮！」，場面相當哀戚。

陸軍一架UH-60M黑鷹直升機2日墜毀釀8死5傷，震驚台灣社會，而沈一鳴殉職是歷來殉職國軍將領中最高首長。馬英九3日新增行程，上午9點赴內湖三軍總醫院懷德廳弔唁，向8位殉職將士致意。

除了馬英九之外，總統蔡英文3日上午在國安會秘書長李大維、國防部長嚴德發、內政部長徐國勇以及陸海空三軍總司令的陪同下，赴懷德廳向罹難軍官致意，並探視倖存者。蔡英文強調，對於傷者後續會給予全部協助，希望傷者可以好好養病。

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