黑鷹失事民進黨選舉率先喊停、各黨跟進　柯文哲：典型行政優勢

記者陳家祥／台北報導

空軍一架UH-60M黑鷹直升機2日上午墜毀新北市烏來山區，釀成8死5傷悲劇，為了讓社會聚焦救援，國、民兩黨紛紛宣布暫停選舉行程，而民眾黨先是取消直播後，接著也跟進宣布取消競選行程。柯文哲3日受訪時說，典型的行政優勢，既然中央政府先說要停止，我們當然是也跟著停止；柯表示，調查結果沒有出來之前，也沒有必要多講，就是靜觀其變。

柯文哲3日受訪時被問到如何評該不該估暫停行程，他表示，這是典型的行政優勢，因為既然中央政府先說要停止，我們當然是也跟著停止。柯說，一次損失這麼多國軍將領，還是要表達哀悼，這一定要的，自己的態度還是有多少證據講多少事，遇到重大事故也不要馬上去做一大堆結論，「飛安還是要調查為什麼掉下來、到底發生什麼事，但是調查結果沒有出來之前，我們也不用再去、我覺得沒有必要多講，就是靜觀其變」。

柯文哲說，沒有人希望意外事件發生，但人活在這世界上就是會有意外，颱風、地震什麼都有可能，所以韌性社會就是說極端氣候之下，面對極端氣候有新的思維，叫韌性城市。

柯文哲表示，對這種天災人禍、假新聞，網路世界的不確定性，慢慢要建立韌性社會，整個台灣社會要一步一步成為一個更穩定、更進步的社會，所以為什麼市場改建，我就是很堅持，就是這樣，因為你不會一下子看到他的改變，但時間久了，真正城市的改變，市場不改變，城市很難改變。

而「災難政治學」的判斷若失準，是否很有可能像再選前時刻可能會影響？柯文哲坦言還是會，這也是種判斷能力，常常也是事後才知道說當時的判斷對還是錯，「我為什麼主張SOP的人，就是照SOP走，就說讓可能的失誤降到最低」。

至於前面提到的「行政優勢」，柯文哲說，執政黨本來就有行政優勢，「你要停多久或要幹什麼，還是有可以控制新聞的發布，這沒辦法」。

針對柯文哲的「行政優勢」言論，幕僚補充解釋，是指中央政府是執政黨，當時很多消息都是從媒體上才知道，一下人員均安、一下又有傷亡，所以很難掌握正確消息的情況下，對局勢的判斷也會比較慢。

另外，有粉絲專頁引用錯誤時間點的新聞，指柯文哲在黑鷹失事後仍在跑行程，柯營幕僚柯昱安更大動作在臉書澄清說明。對此，柯文哲說，網路世界這種假新聞、這種惡意攻擊，這也沒辦法，只有等到一個社會更成熟，才有辦法抵抗這種假新聞，不然也沒辦法。

柯文哲坦言，一般來講，飛機失事，到底多嚴重也不曉得，「事實上我一直到下午才知道、到彰化南瑤宮才知道說參謀總長罹難，飛機掉下來，到底多嚴重，我們都不曉得」。

▲柯文哲視察成功中繼市場工地及成功市場臨時攤棚。（圖／記者呂佳賢攝）