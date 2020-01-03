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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

和男友吵架…女孩約網友喝酒「愛的掌聲響一晚」　醒來秒報警：我被性侵了！

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▲▼示意圖,社會,性侵,暴力,成人,女,女孩,挫折,哭,焦慮,獨,悲傷,鬱悶,暗,孤單,創傷,情緒,哭,情緒,電腦,色情,片子。（圖／123RF）

▲女孩酒醒發現自己遭到陌生男網友侵犯，氣得報警求助。（示意圖／123RF）

記者朱世凱／綜合報導

大陸一名年輕女孩近日和男友吵架後，因為賭氣從外縣市來到南京市散心，沒想到當天下午左右，通訊軟體突然收到一則附近陌生人傳來的訊息，她便點了開來向對方大吐苦水。男網友不久就和女孩相約在飯店喝酒聊天，並且藉機侵犯得逞。女孩隔天醒來發現自己衣著不整，當場痛哭報警，要求員警幫她討回公道。

綜合陸媒報導，女孩2019年12月5日向員警表示，自己因為前一天和男友吵架心情差，所以一個人來到南京市散心，不料男友不久又打電話來和她爭執，她鬱悶之下剛好看到一則陌生人傳來的訊息，於是點開對方的對話框，開始大吐感情苦水，並且越聊越開心。

▼女孩發現手機突然出現陌生人訊息，於是敞開心房和對方暢聊。（圖／取自pakutaso）

▲▼少女,女學生,女大生,女高中生,女國中生,夜歸女子。（圖／取自pakutaso）

女孩接著說，對方是個善解人意的人，說的話也都剛好是她喜歡聽的，所以整個過程非常愉快；對方隨後就提出見面，「既然我們距離很近，不如一起吃個飯繼續聊聊？」閒來無事的她沒有多想就答應了，雙方晚間便約在一間飯店見面。

享受餐點的過程中，陌生男子介紹自己姓齊，並且猛力誇讚女孩長相甜美，還說兩人今天要「不醉不歸」。喝了一點酒後，齊男開始對女孩毛手毛腳，想趁機吃豆腐，不過都被對方推開，他雖然趕緊收斂動作，但還是不停勸女孩多喝點酒，讓自己不要再為感情之事困擾。

▼齊男見到女方單純，便趁機灌酒侵犯。（示意圖／pakutaso）

▲▼喝醉,酒醉,撿屍。（圖／pakutaso）

女孩因為不勝酒力就醉倒了，等她隔天早晨醒來時發現自己獨自躺在一家陌生酒店的房間裡，而且衣衫不整、身體異常，這才意識到被網友侵犯了，更讓她氣憤的是，齊男竟然傳給她一段不雅影片，裡頭的主角便是自己。女孩痛哭說，「齊男威脅我如果報警就要傳到網路上，在人生地不熟的情況下，也只能不管結果向警方求助了。」

了解情況後，員警立即展開偵查工作，很快就將齊男逮捕歸案。齊男坦承，因為看到女孩長得漂亮人又單純，所以才起了邪惡念頭，之所以拍下影片是擔心對方會報警。目前，齊男因涉嫌強姦已被依法刑事拘留，案件還在進一步釐清中。

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