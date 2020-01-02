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夫妻吵架互相拉扯…失手讓「4歲兒子14樓墜下」！他當場爆頭血染地亡

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▲▼父母吵架互相拉扯，使4歲兒子墜樓慘死。（圖／翻攝自看看新聞）

▲父母吵架互相拉扯，使4歲兒子墜樓慘死。（圖／翻攝自看看新聞）

記者 鄭思楠／綜合報導

吵架很常見，不過一對年輕夫妻近日卻因為吵架讓孩子付出了生命。安徽省肥東縣一社區驚傳墜樓悲劇，當時一對年輕夫妻在家中吵架，老婆衝動想跳樓，老公急忙拉人。互相拉扯間，4歲的兒子竟受到波及，意外從14樓墜落，當場爆頭慘死。

據《看看新聞》報導，這一幕發生在12月30日下午4點左右，死亡男童大概4歲左右。據鄰居表示，當時是夫妻在吵架，老婆一氣之下想跳樓，老公拉著老婆不讓跳，一不小心失手將孩子弄掉下去了。有知情網友透露，兩人吵架的原因是老公出軌被發現了。

▲▼父母吵架互相拉扯，使4歲兒子墜樓慘死。（圖／翻攝自看看新聞）

▲事發大樓。（圖／翻攝自看看新聞）

據了解，這對夫妻大概30多歲，平時大多數把兒子交給奶奶照顧。 事發以後，120急救車及時趕到現場，醫護人員對孩子緊急施救，但不幸的是依舊沒能挽回生命。目前，警方已介入調查。

網友氣炸紛紛發文表示，「孩子真無辜 攤上這麼樣的父母」、「這這兩夫妻應該是故意的吧，拿孩子來撒氣」、「感情不好就不要生出來禍害下一代」、「過失殺人罪算麼」、「父母應該要判刑」、「作死把無辜的孩子作掉了」。

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