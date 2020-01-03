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男大生性侵宿舍前「洗門風」道歉　還辯：測試是否喜歡我

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▲▼示意圖,社會,性侵,情感,絕望,男孩,挫折,暴力,家暴,恐懼,情緒,暗,害怕,強姦。（圖／123RF）

▲新竹男大生性侵同學後，到宿舍前洗門風道歉，二審仍判4年。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

新竹洪姓男大生覬覦女同學阿彤（化名）姿色，2017年5月間一群人在宿舍飲酒後，竟趁阿彤落單之際，問她有沒有一點喜歡他的感覺？而後將她強脫衣褲性侵得逞。友人聞聲前來救援，男大生惡行遭撞破後，到阿彤的宿舍門前下跪，「洗門風」道歉。一審將洪男判刑4年，案經上訴，高院二審仍判刑4年。可上訴。

判決指出，阿彤與洪男為友人關係，且住在同一棟校外宿舍，去年5月底晚間，2名男同學到訪，4人一起在洪男租屋處喝酒吃宵夜、聊天。酒酣耳熱之際，洪男先擠到阿彤旁邊耳語「我覺得我現在可以上妳」，阿彤不理會，跟另名同學到陽台抽菸，另名同學抽完菸離開後，這時洪男跟進陽台，鎖上窗門，從後方抱住阿彤，洪男問：「都沒有一點喜歡我的感覺？」阿彤冷回：「沒有，你有女朋友。」洪男色心大起，將阿彤拖到一旁廁所，強脫衣褲，手指性侵得逞。

過程中阿彤崩潰大哭，不斷哭喊「不要」、「你可不可以想想你的女朋友、想想其他人、其他我們的朋友」，2名同學聞聲在外拍門，洪男自知惡行曝光，趕緊起身穿衣，還對阿彤嗆聲「這件事情你告訴任何人也不會有人相信你。」阿彤哭著離開，洪男竟安撫2名同學「我在測試阿彤，沒事沒事。」

阿彤之後將事情全盤托出，洪男自知慚愧，還到阿彤房門前下跪道歉「洗門風」，但阿彤不接受。阿彤提告，學校介入調查，另外檢警單位也進行調查，洪男退學，之後遭提起公訴。

一審法院認定洪男有罪，並審酌洪男明知阿彤與其為同學關係，洪男竟為滿足自身性慾，違反阿彤意願，以手指性侵得逞，罔顧對於女性性自主權之尊重，造成阿彤身心不可抹滅之傷痛；再衡酌洪男犯後仍飾詞否認犯行、未見悔悟之行為態度，因此判刑4年。案經上訴，高等法院二審駁回上訴，仍將洪男判刑4年。可上訴。

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