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約摩鐵拍性感照！攝影師下藥欺壓　她嚇壞秒脫「皮手環+眼罩」…躲廁所求救

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▲桃園市14歲少女指控繼父去年趁她睡覺時性侵得逞，且有多次猥褻情事。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲攝影師見女模特起邪念，竟下藥試圖性侵。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／台中報導

一名攝影師阿宏（化名）2019年帶女模特兒到摩鐵拍攝，孰料，過程中他竟起色心，在對方的飲料中下藥試圖性侵，所幸女模及時向外求援，這才逃脫他的魔掌。事後阿宏還辯稱，自己是為了要拍出「迷濛感」才會加料，但法官不採信他的說詞，將他判刑3年6月，可上訴。

判決指出，擔任攝影師的阿宏2017年在臉書社團中認識女模小萍（化名），進而相約2019年2月21日在台中一間摩鐵拍攝，2人碰面後，阿宏要求小萍先到超商買一瓶「冰火」，隨後才進入摩鐵內拍攝。

過程中阿宏見小萍身材姣好，竟然動了邪念，趁著小萍到廁所換裝時，偷偷在她裝有冰火的馬克杯內加入不詳助眠劑。喝下加料冰火的小萍拍到一半時藥效發作，漸漸感覺精神不濟、身體不適，阿宏一見隨即要她再換裝，還用拍攝需求為由，拿出情趣用品皮手環、眼罩要她戴上，接著脫下小萍的內褲，壓上小萍的身體試圖強行侵犯她。

小萍察覺阿宏的下體碰到自己私密處，驚覺不對勁立即推開阿宏，邊跑邊拿掉皮手環、眼罩躲進廁所內，打電話給表哥求救，並由摩鐵女員工報警處理。

事後阿宏辯稱，「我是因為要加速迷濛拍照的感覺，所以才在冰火飲料加入助眠劑，後來拍第2套衣服，因為衣服較透明看得到內衣褲，後來拍照時我跟小萍詢問要不要戴上手銬（即皮手環）跟眼罩拍照，因為比較裸露引起我的犯意，我就脫下小萍的內褲，再脫下我的外褲及內褲」，他強調，是拍到第3套衣服的時候，才起了性侵小萍的想法。

台中地方法院審理後，認為2人相約摩鐵拍攝時，談的是走「性感」風，過程也沒談到要有迷濛感，不採信阿宏的說詞，勘驗各項事證後，依以藥劑強制性交未遂罪，判他有期徒刑3年6月，全案仍可上訴。

修圖修到厭世！這款CP值很可以

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