小時候幻想「牆壁中的秘密基地」　日本藝術家袖珍模型吸68萬粉

記者林瑩真／編譯

「小時候曾經幻想，如果我變小了，我要在牆壁中做一個祕密基地。」日本藝術家Mozu長大後也沒忘記這個夢想，致力於製作袖珍模型，精緻又真實的小房間吸引了大批網友讚賞，影片有超過68.3萬讚及18.3萬轉推。

影片中，Mozu緩緩打開裝設在牆壁上的普通插座，沒想到內層相當驚人，裡面竟然生活機能俱全的一間房間，有微波爐、冰箱、桌上型電腦、書桌、椅子，甚至是月曆、檯燈等小物也完美重現，強烈真實感幾乎讓人誤會真的有小人住在裡面。

其實，Mozu是一名定格動畫、透視模型、錯視藝術的藝術家，從小就曾幻想自己變小，並在牆壁內製作秘密基地，長大後則將想法付諸現實，真的在牆壁上製作令人驚嘆的小房間。先前Mozu也做過「小人樓梯」、「小人旅館」等作品，同樣吸引網友關注。

Mozu事後也曝光製作過程，讓網友們紛紛驚呼「太厲害了，對這種精緻的袖珍物完全沒有抵抗力」、「好可愛！生活感超棒，我也想變小在裡面生活」；還有不少網友想到日本吉卜力工作室2010年上映的動畫電影《借物少女艾莉緹》。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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