低頭滑手機摔倒！她右手腕爆血「神經、靜脈斷裂」狂喊救命…醫嘆：終身殘了

▲女子深夜滑手機摔倒，手腕撞向井蓋防護網瞬間噴血。（左圖／ETtoday資料照，右圖／翻攝自看看新聞）

記者朱世凱／綜合報導

大陸一名匡姓女子近日深夜吃完晚餐走在人行道時，因為低頭滑手機的緣故，沒有發現前方道路是一處工地，且施工地區路面不平，導致她不慎摔倒，手腕撞向鐵製的井蓋防護網上，當場血流如注痛到哀嚎。醫師檢查後感嘆地說，匡女的右手「可能終生殘疾了」。

據《看看新聞》報導，事件發生在廣東省深圳市，匡女2019年12月22日晚間11點左右吃完晚餐，便走向新沙路準備返家；不料路過一處工地時，前方並未圍起封鎖線，導致低頭滑手機的她不慎失足慘摔，手腕當場遭到井蓋防護網割傷，鮮血如水龍頭般瞬間湧出。

▼女子手腕撞上鐵製井蓋，痛到不斷哀嚎。（圖／翻攝自看看新聞）

匡女趕緊拿出衛生紙摀住流血的地方並且往家的方向前行，途中痛到狂喊救命，直到走到家門口，兒子便趕緊將她送往醫院急診。醫師看完傷勢後立刻進行治療，過了整整6小時才完成手術，不過他無奈表示，「匡女的血脈、神經、靜脈都斷了，右手恐怕會終生殘疾。」

匡女生氣地說，當時她摔倒的地方正在施工，施工方必須為她的傷勢拿出相對應的賠償。不過施工單位卻回應，匡女明明在事故地點附近逗留許久，不可能不清楚路面狀況，「她還在那裡拿手機錄影拍照、玩遊戲」，根本是她自己不看路才受傷的。對此，雙方展開了賠償協商，倘若無法達成共識，不排除走司法途徑。

▼醫師表示，匡女的右手可能終身殘疾了。（圖／翻攝自看看新聞）

律師建議，如果雙方協商不一致，匡女可以進行起訴，對產生的醫療費、誤工費、護理費等方面要求賠償；匡女也可等到治療結束之後，到相關機構進行傷殘鑑定，向施工單位討回損失。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下