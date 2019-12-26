見她騎樓躲雨...累犯男強拖進暗巷「硬來」！刀抵臉低吼：發出聲音就讓妳死

▲林男見小乃騎樓下躲雨，竟心生邪念持刀將對方拖入暗巷性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者戴若涵／桃園報導

桃園市一名林姓男子6月間見到一名女子小乃（化名）在一處騎樓躲雨，竟心生邪念，將對方扯入暗巷內，還掏出水果刀抵住小乃的臉、頸部，邊恐嚇「再發出聲音要讓妳死」邊毆打對方，性侵得逞。法院審理後，依攜帶凶器強制性交罪，判林男有期徒刑9年，可上訴。

判決指出，林男6月14日凌晨1時30分許，在桃園市一處巷弄見到小乃在騎樓底下躲雨，竟將對方拉扯入暗巷內，還掐住小乃的脖子、摀住口鼻，持水果刀抵住小乃的臉、頸部，恐嚇她「如果妳再發出聲音要讓妳死」，又徒手毆打、拖行小乃，再強撫胸脫褲性侵得逞。

過程中因不斷掙扎遭到爆打的小乃，除了左眼結膜出血之外，還受有頭皮開放性傷口2.5公分，頸部、左右手臂、腳部、腹部、背部挫傷等，可說是傷痕累累。她不甘受辱決定報警處理。警方調閱監視器畫面後，鎖定林男，將他逮捕歸案。

小乃在警詢、偵訊時證稱，事發時林男在她附近徘徊、滑手機，過了一會兒後便上前向她搭訕，接著突然將她拖進停車場旁的通道，並持刀恐嚇，她想出手搶下林男的刀子，卻因力氣比林男小搶不成功，反而在手上留下奪刀的傷口，另外，林男見她反抗，不斷痛毆她的臉部，「他還一直抓住我在地上拖行，反覆出入好幾次，似乎在尋找無人的暗巷」過程中她的頭、背、腳全在粗糙又骯髒的地上摩擦，就連鞋子都掉落一旁。

林男則在警詢時坦承有伸手推拉小乃，過程中小乃跌倒在地，他想拉起小乃未果，才會強行將對方拖入旁邊小巷內，但小乃開始大叫，他便伸手摀住對方口鼻，「我也有拿刀子出來要讓小乃聽我的話」。

桃園地方法院發現，林男曾因攜帶凶器強制性交未遂案件遭判有期徒刑5年確定，與他案合併應執行有期徒刑5年8月，2015年9月才縮短刑期刑滿出獄，如今又犯罪，論以累犯，勘驗各項事證後，依攜帶凶器強制性交罪，判他有期徒刑9年，全案可上訴。

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