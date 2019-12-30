低頭族穿越馬路…遭闖紅燈迴轉騎士撞飛重摔！互指對方錯不和解

記者白珈陽／台中報導

到底誰對誰錯？台中市后里區三豐路11月26日發生一起交通事故，徐姓男子疑貪快不走斑馬線而穿越馬路，行走途中又疑似低頭使用手機沒注意左右來車，不料抬頭一看，赫然發現對向車道有一部闖紅燈迴轉的機車迎面衝來，但為時已晚，左閃右閃就是閃不掉，被撞的騰空飛起、重重摔下。全部過程被民眾PO上臉書社團《黑色豪門企業》，究竟哪方過失更大？引起熱烈討論。警方表示，徐、林目前仍各執一詞，尚未達成和解，針對雙方違規的部分則將依法開罰。

▲徐男疑似低頭使用手機穿越馬路，遭對向車道闖紅燈迴轉的機車騎士撞個正著。（圖／擷取自臉書社團黑色豪門企業）

日前臉書社團《黑色豪門企業》PO出一段影片，其標題為「台中 這樣誰對誰錯？？？」，內容是一名男子見同向車道已是紅燈，所有的汽機車都停在另一側，他索性低頭疑似使用手機，不走斑馬線直接穿越馬路。但他沒發現，同時對向車道有一部機車正準備闖紅燈迴轉，也許是聽到車聲，該男子抬頭猛一看竟有一部機車正向自己衝來，嚇得往左跳一大步，因過於慌亂，又往右踩了一小步，讓騎士不知該往何處行駛才能避開男子，一人一車就這樣撞個正著。

▲徐男過馬路時沒發現對向車道有一部機車正要迴轉。

該影片引起網友熱烈討論，有人認為行人低頭使用手機，又沒走斑馬線，過錯較多；也有人覺得是騎士不但闖紅燈，也沒兩段式左轉，問題較大。更有網友因該行人跳回去導致遭撞，揶揄「這是導彈自動追蹤目標嗎」、「轉角遇到愛」、「命中註定我撞你，在一起，在一起」等語。

警方調查，徐姓男子（34歲）行走時疑低頭使用手機未注意兩側來車，又未依照交通號誌行走斑馬線，進而穿越馬路；而林姓男子（45歲）則未依交通管制行駛（即闖紅燈），同時也未注意車前狀況，因此發生車禍。

據了解，徐、林2人目前仍各執一詞，都認為對方過失較大，於調解會上不願和解，須通過車禍鑑定委員會進行最後協調。而針對雙方違規部分，警方將依法開罰。

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