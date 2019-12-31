武漢爆發「不明原因肺炎」…華南市場仍照常營業　衛健委：未發現人傳人現象

▲有不少網友說看見白衣人員為了肺炎在消毒，不過也有專家稱，這只是例行消毒。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

武漢市華南海鮮市場爆發「不明原因的肺炎」，不少穿著白衣、戴口罩的工作人員於昨（30）日展開消毒工作。不過《中國經營報》卻指出，華南海鮮市場直到現在仍舊照常營業中，引發外界憂慮和關注。武漢市衛生健康委員會今（31）日下午指出，到目前為止，調查未發現明顯人傳人現象。

報導也提到，華南海鮮市場被發現至今仍正常營業中，一位經營螃蟹生意的攤商表示，一大早就接到好幾通關切電話，不過現在生意還未受影響。武漢市衛健委在官網發布通報指出，目前已發現27例病例，其中7例病情嚴重，目前對病原的檢測及感染原因的調查正在進行中。

▼華南海鮮市場仍正常營業中。（圖／翻攝自湖北之聲微博）

另外，近期部分醫療機構發現接診的多例肺炎病例與華南海鮮城有關聯，相關人員接到報告後，立即在全市醫療衛生機構展開與華南海鮮城有關聯的病例搜索和回顧性調查。通報也稱，除了7例病情嚴重外，其餘病例病情穩定均可以掌控，有2例病情好轉計畫於近期出院。

通報再指，病例臨床表現主要為發燒，少數病人呼吸困難，胸部X光片呈現雙肺浸潤性病灶。目前，所有病例均已隔離治療，密切接觸者的追蹤調查和醫學觀察正在進行中。

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