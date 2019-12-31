武漢緊急通知有「不明原因肺炎」患者　陸國家衛健委專家組急速趕到當地

▲微博瘋傳，武漢爆發SARS病例。（圖／翻攝自微博）

記者 鄭思楠／綜合報導

「武漢出現不明原因肺炎病人，疑似SARS」一事引發關注。目前，大陸官方確認，武漢市華南海鮮市場出現「不明原因的肺炎」，患者目前已經隔離，但是尚無法確認是否有網傳非典型性肺炎病例。此外，湖北省衛健委及武漢市委宣傳部表示，大陸國家衛健委專家組31日上午已抵達武漢，正展開相關檢測核實工作。

大陸微博日前瘋傳幾張截圖，引發網友熱議。截圖顯示，一則疑似翻攝政府公文的圖片顯示，武漢市衛生健康委員會30日發出公告，指根據上級緊急通知，武漢市華南海鮮市場陸續出現「不明原因的肺炎」，為做好應對工作，請各單位立即清查統計近一週接診過類似特徵的不明原因肺炎病患。





▲群組對話記錄。（圖／翻攝自微博）

此外，微博還流出幾張疑似當地醫院內部群組的對話記錄，上面顯示，華南水果海鮮市場確診7例SARS，已經在醫院急診科隔離，第一例患者為水果批發攤的老闆；另外，武漢同濟醫院確認病原體為SARS冠狀病毒，但華大基因公司不敢公佈報告。

此外，微博名為「Jenny-丶」的網友還發出兩張截圖稱，「住在附近的朋友發給我的。」圖片上，幾名身穿白大褂的人疑似正在兩條街道噴灑藥劑。

▲▼幾名身穿白大褂的人疑似正在兩條街道噴灑藥劑。（圖／翻攝自微博）

對此，截圖中的武漢市中心醫院（原二院）後湖院區醫務處工作人員回應，網傳出現SARS一事是謠言，目前並無疑似或確診的患者。湖北省疾病預防控制中心辦公室表示，湖北省疾控正在對此事展開調查，目前尚未確定是否有網傳非典型性肺炎病例，待有調查結果會在官方管道予以公佈。

▲微博瘋傳醫院群組對話記錄。（圖／翻攝自微博）

此前，武漢市衛生健康委員會官方熱線12320工作人員也回應，武漢疾控部門第一時間前往救治醫院採集患者標本，具體是何種病毒仍在等待最終的檢測結果；不明原因肺炎患者已做好隔離治療的工作，不影響其他患者到醫療機構正常就醫；武漢有著大陸一流的病毒研究機構，病毒檢測結果一經查出將第一時間向公眾對外公佈。

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