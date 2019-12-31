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偷吃弟弟食物被媽痛罵…17歲姐帶13歲妹「跳河雙亡」：你以後就指望你兒子吧！

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▲▼偷吃弟弟食物被媽痛罵…17歲姐帶13歲妹「跳河雙亡」。（圖／翻攝自新京報）

▲17歲少女帶著13歲妹妹跳河輕生，只因不滿媽媽重男輕女。（圖／翻攝自新京報）

記者朱世凱／綜合報導

河南省洛陽市一名17歲的高中少女，因為吃了一口弟弟的「涼皮」遭到媽媽訓斥，她心生怨恨之下便帶著13歲妹妹到住家附近的水庫跳下自盡。媽媽事後找到大女兒的遺書，對方在裡頭提到，「我們永遠離開了，媽媽以後就指望你兒子吧。」讓她當下痛哭不已。不少網友也直呼「重男輕女確實讓人心中留下陰影。」

▼救難人員打撈姐妹倆遺體。（圖／翻攝自新京報，下同）

▲▼偷吃弟弟食物被媽痛罵…17歲姐帶13歲妹「跳河雙亡」。（圖／翻攝自新京報）

據《新京報》報導，事發在去年10月，17歲少女小美（化名）有兩位手足，分別是13歲妹妹和10歲弟弟，不過父母在家中常常偏愛弟弟，讓她心裡很不是滋味。據悉，媽媽當時買了一碗涼皮給孩子吃，不料姐姐偷吃了一口後竟被媽媽莫名指責，「死丫頭，你倆都這麼大了，只知道吃也不會讓著你弟弟。」

小美無奈地說，「媽，你也太偏心了，每次只會讓我們讓著弟弟，什麼都以弟弟為主，你也不在意我和妹妹的感受，只想著你兒子！」不過媽媽卻憤怒回應，「我不管你們，你們是怎麼長這麼大的？長這麼大還跟你弟弟爭東西，沒有一點當姐姐的樣子，就你這樣只會惹我生氣，老了我還能指望你什麼，要你有什麼用？」

▲▼偷吃弟弟食物被媽痛罵…17歲姐帶13歲妹「跳河雙亡」。（圖／翻攝自新京報）

不久後，媽媽就帶著兒子獨自外出吃飯，小美則和妹妹兩人留在家中；小美越想越生氣，就寫下了遺書，「媽媽，我和妹妹永遠離開，不再惹你生氣了，你以後就指望你兒子吧」、「我要走了，我很高興離開這個世界…我帶走了妹妹，我深知自己做法超級不對，可是，我也算是幫她解脫了」。

▼媽媽崩潰到坐在地上痛哭。（圖／翻攝自新京報）

▲▼偷吃弟弟食物被媽痛罵…17歲姐帶13歲妹「跳河雙亡」。（圖／翻攝自新京報）

小美隨後就騎機車帶著妹妹往離家不遠的水庫過去，最後一同跳下河中溺斃。當媽媽回家發現小美留的紙條時，悲劇早已發生，只能在案發現場不斷痛哭。救難人員將姐妹倆的遺體打撈上岸後默哀3分鐘，並且提醒道，「家長應該多留心孩子的心理變化，防止類似的不幸事件發生。」

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