武漢發現「病毒性肺炎病例」27例　當地醫院：即使是SARS，也不用恐慌

▲微博瘋傳圖片，醫護人員正在對事發地消毒。（圖／翻攝自微博）

記者 鄭思楠／綜合報導

「武漢出現不明原因肺炎病人，疑似SARS」一事引發關注。據陸媒報導，武漢多位醫院人士稱，目前病因尚未明確，不能斷定是網上傳言的SARS病毒，其他重症肺炎的可能性更大，「而且即便是SARS病毒，此前也已有成熟的防控救治體系，市民也不用恐慌。」

據《人民日報》報導，來自湖北省相關部門的消息稱，武漢市12月以來持續開展流感及相關疾病監測，發現病毒性肺炎病例27例，均診斷為病毒性肺炎/肺部感染；27例病例中，7例病情危重，其餘病例病情可控，有2例病情好轉擬近期出院。

調查發現，此次肺炎病例大部分為華南海鮮城經營戶。目前，相關病毒分型檢測、隔離治療、輿情管控、終末消毒等工作正在進行。此前，湖北省衛健委及武漢市委宣傳部表示，大陸國家衛健委專家組31日上午已抵達武漢，正展開相關檢測核實工作。

▲微博瘋傳，武漢爆發SARS病例。（圖／翻攝自微博）

大陸微博30日晚截圖，引發網友熱議。截圖顯示，一則疑似翻攝政府公文的圖片顯示，武漢市衛生健康委員會30日發出公告，指根據上級緊急通知，武漢市華南海鮮市場陸續出現「不明原因的肺炎」，為做好應對工作，請各單位立即清查統計近一週接診過類似特徵的不明原因肺炎病患。

此外，微博還流出幾張疑似當地醫院內部群組的對話記錄，上面顯示，華南水果海鮮市場確診7例SARS，已經在醫院急診科隔離，第一例患者為水果批發攤的老闆；另外，武漢同濟醫院確認病原體為SARS冠狀病毒，但華大基因公司不敢公佈報告。

▲醫院群組對話記錄流出。（圖／翻攝自微博）

對此，截圖中的武漢市中心醫院（原二院）後湖院區醫務處工作人員回應，網傳出現SARS一事是謠言，目前並無疑似或確診的患者。此前，湖北省疾病預防控制中心辦公室回覆，湖北省疾控正在對此事展開調查，目前尚未確定是否有網傳非典型性肺炎病例，待有調查結果會在官方管道予以公佈。

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