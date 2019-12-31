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武漢「不明原因肺炎」患者已做好隔離　官方：檢測結果將第一時間對外公佈

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▲▼微博瘋傳，武漢爆發SARS病例。（圖／翻攝自微博）

▲微博瘋傳，武漢爆發SARS病例。（圖／翻攝自微博）

記者 鄭思楠／綜合報導

一份名為《關於做好不明原因肺炎救治工作的緊急通知》，落款為武漢市衛生健康委員會醫政醫管處的紅頭文件30日晚間在大陸微博廣泛傳播。目前，大陸官方確認，武漢市華南海鮮市場出現「不明原因的肺炎」，患者目前已經隔離，但尚無法確認是否有網傳非典型性肺炎病例（SARS）。

據《第一財經日報》報導，流傳的文件稱，根據上級緊急通知，武漢市部分醫療機構陸續出現不明原因肺炎病人；各醫療機構要強化門急診管理，嚴格執行首診負責制，發現不明原因肺炎病人積極調動力量就地救治，不得出現拒診推諉情況。

文件強調，各醫療機構要有針對性地加強呼吸、感染科、重症醫學等多學科專業力量，暢通綠色通道，做好門診和急診之間的有效銜接，完善醫療救治應急預案。

另一份名為《市衛生健康委關於報送不明原因肺炎救治情況的緊急通知》也確認為真實的。這份文件顯示，根據上級緊急通知，我市華南海鮮市場陸續出現不明原因肺炎病人。

▲▼SARS病毒。（圖／翻攝自維基百科）

▲SARS病毒。（圖／翻攝自維基百科）

據了解，所謂「不明原因肺炎病例」是指同時具備以下4條不能做出明確診斷的肺炎病例，包括發熱（≥38℃）；具有肺炎或急性呼吸窘迫綜合征的影像學特徵；發病早期白細胞總數降低或正常，或淋巴細胞分類計數減少；經抗生素規範治療3~5天，病情無明顯改善。另外，本次武漢出現的首例出現不明原因肺炎症狀的患者來自武漢華南海鮮市場。

據了解，本次現身武漢的首例出現不明原因肺炎癥狀的患者來自武漢華南海鮮市場。武漢市衛生健康委員會官方熱線12320工作人員回應，武漢疾控部門第一時間前往救治醫院採集患者標本，具體是何種病毒仍在等待最終的檢測結果；不明原因肺炎患者已做好隔離治療的工作，不影響其他患者到醫療機構正常就醫；武漢有著大陸一流的病毒研究機構，病毒檢測結果一經查出將第一時間向公眾對外公佈。

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