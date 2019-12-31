柯建銘轟國民黨「比韓國瑜還韓國瑜」：不可以拿錢進入台灣選舉　這樣簡單看不懂嗎

▲《反滲透法》廣泛討論，民進黨團總召柯建銘發言。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院31日召開院會，預料將三讀通過以民進黨團版本為主的《反滲透法》。民進黨團總召柯建銘在廣泛討論時表示，國民黨在國家安全上永遠進退失據、聽命於中國大陸，「這樣的政黨已經完全比韓國瑜還韓國瑜」，民進黨團嚴厲譴責。

今天為立法院本屆最後一次院會，藍綠陣營都發出甲級動員。由於民進黨立院黨團公布的《反滲透法》草案，未經委員會審查即逕付二讀，被質疑嚴重違反程序正義引發爭議，警方自30日晚間6時起於立院周邊道路架設兩層鐵馬護欄，一早現場也可見大批警力及警備部署。

▲國民黨團總召曾銘宗與民進黨團總召柯建銘交談。（圖／記者屠惠剛攝）



柯建銘表示，民進黨以非常負責、嚴謹的態度提出《反滲透法》，國民黨團與親民黨團認為《反滲透法》未經充分討論，但事實上已歷經27日與30日兩天9小時的朝野協商，國民黨團也提出版本討論，「大家充分討論到最後一刻，國民黨突然撤退剩下一條，這是歷史上最荒謬的一刻」。柯建銘不禁質疑，國民黨的中心邏輯到底是什麼？到底要不要維護國家安全？

柯建銘批評，國民黨團在協商時都不反對，所提的版本就是將過去民進黨團與時代力量黨團一起放進來，民進黨團嚴厲譴責國民黨永遠在國家安全上進退失據、永遠聽命於中國大陸，直言「這樣的政黨已經完全比韓國瑜還韓國瑜」，民進黨團再度譴責。

柯建銘說，民進黨團很負責地提出《反滲透法》版本，基於維護國家安全、國家主權與社會安定，以及在自由民主憲政的秩序上堅守國家防衛體系，是在最小的合理範圍內做處理，僅針對拿中共的錢介入台灣選舉與集會遊行處罰，「這樣簡單的法再清楚不過難道看不懂嗎」？柯建銘強調，這與言論自由、台商，以及兩岸的觀光交流完全沒有關係，只要不拿中共的錢介入選舉就不會遭罰，難道有這麼困難嗎。

柯建銘呼籲國民黨應該好思考，「這政黨即將走入歷史、送進歷史的焚化爐，在最後一刻民進黨要很負責，也希望全國老百姓能夠看清楚，國民黨在院會的最後一天表現得如此荒謬，請大家一起譴責。

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