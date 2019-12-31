蘇宏達批故宮已過追溯期仍被約談　韓國瑜競辦諷：根本不需要反滲透法

▲韓國瑜辦公室總發言人王淺秋。（圖／記者屠惠剛攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對台大政治系教授蘇宏達在臉書貼文指出，自己因去年在網路上批評政府的故宮政策，引來員警上門認為他違反社會秩序維護法散佈謠言。對此，韓國瑜競選辦公室總發言人王淺秋31日諷刺，民進黨根本不需要用到反滲透法，社維法就夠了，當一個台大教授都沒有辦法評論時事，國家還有言論自由嗎？

蘇宏達上午於臉書以「是誰在封殺台灣人的言論自由？我被政府查水表的親身經歷」為題貼文指稱，他去年11月在臉書上批評政府的故宮政策，被控違反社會秩序維護法「散佈謠言」，日前有員警上門，但社維法規定「違反本法行為，逾二個月者，警察機關不得訊問、處罰，並不得移送法院」。

他說，去年11月的事，現在根本過了追溯期，然而之後調查局仍強力要求繼續查處，警局要求他在期限內前往應訊，否則將逕行處分或移送。

針對網友批評留言蘇教授造謠在先，王淺秋回應，網路霸凌、一面倒的背後是有多少網軍在操作沒有知道，現再只要是反對民進黨的意見，在網路上馬上就會被攻擊；當一個台大教授都沒有辦法評論時事，國家還有言論自由嗎？

國民黨文傳會副主委兼發言人王鴻薇也表示，上門約談蘇宏達的員警明知已過追訴期，回警局後又折返，表示仍須約談並稱「調查局交辦」，政府竟然如此侵害人民言論自由，國民黨強力聲援蘇教授。員警查食安、毒品等重大案件都沒如此努力，卻鋪天蓋地箝制民眾言論自由，難道在臉書上不能批評政府？

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