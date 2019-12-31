綠黨民調／蔡英文支持度達54.2％　領先韓國瑜33.4百分點





▲宋楚瑜、韓國瑜、蔡英文。（圖／記者李帛窈製作）

記者袁茵／台北報導

今（31）日是民調封關前夕，綠黨公布最新民調顯示，針對2020總統大選，欲爭取連任的總統蔡英文支持度為54.2％，領先國民黨總統候選人韓國瑜的20.8％，以及親民黨總統候選人宋楚瑜的6.0％。

綠黨民調資料指出，在總統支持度方面，蔡英文拿下54.2％支持度，韓國瑜20.8％，宋楚瑜6.0％，18.9％無法選出。比較蔡英文跟韓國瑜，兩者之間差了33.4個百分點，蔡英文則與宋楚瑜之間差了48.2個百分點。在預期當選（看好度）方面，66.4％民眾看好蔡英文，19.3％看好韓國瑜，1.7％看好宋楚瑜。

關於不分區政黨票，30.2％支持民進黨，20.0％支持國民黨，5.8％支持台灣民眾黨，3.8％支持時代力量，3.4％支持綠黨，3.2％支持台灣基進黨，3.1％支持親民黨，不過有30.5％民眾無明確意見。

此外，綠黨也對《反滲透法》進行民調，包括「非常贊成」、「有點贊成」人數，共48.6％選擇贊成，19.7％不贊成（包含不太贊成、非常不贊成），但有26.3％不知道反滲透法，5.3％無明確意見。

關於綠黨總統選情民調，調查時間為2019年12月29日至30分，對象為全國年滿20歲以上民眾，以手機與市話各半方式完成抽樣，共計完成1044份樣本數，在95％信心水準下，抽樣誤差於±3.03％。加權方式採戶籍、年齡、性別加權，執行單位為展欣民調，經費來源為綠黨，計畫主持人為王浩宇。

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