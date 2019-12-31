不滿韓國瑜辯論會亂講話　新北國民黨里長氣到退黨：我改挺蔡英文

▲ 不滿韓國瑜辯論會亂講話指責媒體，藍營里長怒在LINE退黨挺小英。（圖／翻攝自「呂孫綾粉絲專頁」）

記者郭世賢／新北報導

國民黨總統候選人韓國瑜12月29日在辯論會發言不當以及指責媒體，新北市三芝區國民黨籍的埔頭里里長簡錦隆氣到在LIEN上宣布退出國民黨，三芝區橫山里里長江憲明表示痛心。

12月29日韓國瑜在辯論會上飆罵媒體《蘋果日報》、《三立電視台》對他造謠抹黑，《中央通訊社》把「台灣狹窄化，用意識形態把自己綁起來」等言語，讓簡錦隆、江憲明相當錯愕，簡錦隆一氣之下在LINE上宣布退出國民黨，忿忿不平的說「本來有黨籍，現在沒有黨籍了」。

12月30日新北市第一選區立委呂孫綾為尋求連任在蔡英文總統陪同下，到淡水沙崙保安廟、三芝小基隆福成宮參香祈福，其中三芝區有10位里長出席。現場國民黨江憲明里長接受《ETtoday新聞雲》記者電訪表示，真的看不下去韓國瑜亂講話，他會出來支持蔡英文，讓他看了很痛心，還有里長看完韓國瑜辯論會，當晚氣到退黨。

國民黨籍埔頭里里長簡錦隆接受《ETtoday新聞雲》記者電訪表示，29日看到韓國瑜在辯論會上罵媒體，讓他相當痛心，氣到在LINE上宣布退出國民黨，對外表示「本來有黨籍，現在沒有黨籍了」。韓國瑜形容歷屆總統五長五短、貪、軟、空，引發社會議論，江里長感嘆韓國瑜沒有總統的格局。

「時間對我們來說完全沒用！」