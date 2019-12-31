新北第8選區「超越藍綠」競爭爆發　3候選人政見各緊抓票倉！

▲新北市第8選區。（圖／翻攝自3候選人臉書）

記者陳亭伃／綜合報導

距離2020台灣總統、立委大選僅剩11天，新北市第八選區為藍營主要票倉，更是總統候選人韓國瑜，對此國民黨立委候選人邱烽堯無不努力維繫選民之間的感情，鞏固票倉，面對來勢洶洶的親民黨籍立委候選人李正皓、民進黨籍候選人江永昌，更是牢牢抓緊基層，希望能一起抵擋外敵。

以下就新北第8選區3位候選人做出簡單介紹：

江永昌

民進黨籍立委候選人，江永昌在本屆立委選舉擊敗爭取連任的國民黨立委張慶忠，在中和區霸氣抹上綠營色彩，在國會上認真問政得到選民支持，目前雖有民進黨執政的優勢，但仍強調地方建設發展應展，加上中和區軍公教比例較高，年改議題為綠營較易受到質疑的地方，江永昌對於中間選民的開發也相當努力。

江永昌在立院中提出許多民生經濟法案，地方上則爭取經費改建中和二次變電所，勤跑基層鞏固票源。

邱烽堯

政治世家出身，為國民黨立委候選人，父親過去為中和市長，邱家可以說在中和地區扎根深、實力穩，加上此次國民黨總統候選人韓國瑜也是中和出身，因此緊拉韓流威力。此外，在面對遭到國民黨開除的李正皓披上親民黨戰袍，也必須謹慎面對，分裂狀態恐怕會讓藍營在中和區出現分散票倉的狀態。

面對藍營分裂問題，邱烽堯認為外界容易過度見縫插針，家族對中和用心建設，對中和勝選相當有信心。

李正皓

雖遭到國民黨開除黨籍，但改披親民黨袍上陣，知名度更上一層，口才一流的他在政論節目上頻繁曝光，雖輔選陣容沒有太強大，但擅長文宣、社群戰，確實衝擊到中和地方選情，更希望能夠讓中和地方選民有藍綠以外的選擇。