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柯媽現身苗栗縣通霄市場掃街拜票　全力拉抬海線朱哲成　

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▲台北市長柯文哲母親何瑞英，31日特別出現在通霄市場，為台灣民眾黨苗栗縣立委第1選區候選人朱哲成掃街。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲台北市長柯文哲母親何瑞英，31日特別出現在通霄市場，為台灣民眾黨苗栗縣立委第1選區候選人朱哲成掃街。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

民眾黨苗栗縣第1選區立委候選人朱哲成31日上午到通霄市場掃街，台北市長柯文哲母親何瑞英也一起來助陣，全力拉抬朱哲成的選情，要在關鍵時刻加上臨門一腳，將朱哲成送進國會。

31日早上，柯媽來到通霄市場，民眾紛紛送上溫暖的祝福，許多鄉親更搶著握手、合照，場面十分熱鬧。攤商們還表示，朱哲成到市場掃街拜票已經將近10次，大家從原本不認識他，到現在已看得非常熟悉，這個勤快、踏實、認真的年輕人一定會對苗栗有很好的貢獻。

▲▼ 。（圖／記者黃孟珍攝）

▲▼ 。（圖／記者黃孟珍攝）

朱哲成表示，自己沒有兩大黨充沛的財力，更沒有行政資源，只能一步一腳印的爭取選民認同，勤走菜市場就是最接地氣的方式。尤其通霄的市場相較大城鎮規模較小，人潮也不算很多，可以看出通霄近年逐漸沒落，而替最需要的地方爭取福利，是民意代表的責任，尤其是肩負爭取預算職權的區域立委。

柯媽指出，許多立委年紀已高，正是需要換年輕人上陣，為地方注入活水，新思維才能促進地方繁榮。柯媽媽說：「朱哲成這個肖年欸，有魄力有想法，正是苗栗需要的優秀人才，請鄉親多支持他，讓苗栗不一樣。」

朱說，對自己的選情相當有信心，今天更特別配戴柯媽媽為他掛上的平安符，希望選戰順利，最近確實感覺到民眾的熱情增加，在路上常被要求合照，根據可靠資訊，支持度也早已迎頭趕上，絕對有一搏的機會，希望厭惡藍綠的苗栗鄉親能集中選票給他，讓第三勢力在苗栗崛起，給苗栗一個不一樣的未來。

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►苗栗縣選委會選前說明　籲投票日「勿拉票、勿宣傳」以免受罰

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