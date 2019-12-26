老醫師房內搜出「秘密手術日記」　攤開竟藏暗黑性侵全紀錄…30年吃349童！

▲法國一名醫師涉嫌性侵349名兒童。（圖／示意圖／123RF）

記者陳亭伃／綜合報導

醫師的社會地位時常是許多人的榜樣，但仍有些缺乏醫德的人存在。法國一名68歲的外科醫師被控性侵、性虐多名兒童，甚至有許多「受害者」出面指控，警方介入調查後發現，這名醫師在執業的28年中，利用工作之際多次性侵兒童，目前共有349名受害者，震驚法國醫療界。

根據英國《太陽報》報導，柯納奈克（Joel Le Scouarnec）在三月份被指控性侵一名6歲女童、且性虐待一名幼兒，當時檢方在介入調查時發現，柯納奈克在執業的30年中，在法國中西部的醫院犯下超過百件的性侵案，於是開始針對他經手過的病例進入調查。調查人員總共替229人進行筆錄製作，其中至少有197人對於自己曾遭到柯納奈克的侵犯還有記憶或指證。

▲法國變態醫師性侵349名兒童。（圖／翻攝自charentelibre.fr）

此外，調查人員也發現柯納奈克有一本「祕密日記」其中記錄了許多與兒童發生性愛的狀況、手法、時間，警方透過這些線索並對病例，推估受害的兒童約為349人，尤其在1989～2017年是顛峰，而在早一點的時間恐怕也有受害者，只是因為犯案時間已經太久，需要進一步了解。

首席檢察官佩雷飛特（Laureline Peyrefitte）表示，柯納奈克有些罪刑已經太久遠，甚至已經沒有法律可以起訴，而有部分受害者仍記得當時被侵犯的狀況，「受害者還記得這些所承受的痛苦，但因為害怕卻從未討論過這件事」，目前柯納奈克被起訴的罪名，讓他至少面臨20年以上的有期徒刑。