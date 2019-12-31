藍委靜坐抗議《反滲透法》　邱毅自稱「照妖鏡」：有我在國民黨不會軟弱！

▲邱毅。（資料照／記者林敬旻攝）



記者呂欣玫／台北報導

立法院31日召開院會，民進黨立委挾著多數席次優勢，表決通過以民進黨團版本為主的《反滲透法》。對此，新黨不分區立委候選人邱毅痛批，國民黨連挑燈夜戰、杯葛議事也不做，就這樣坐視民進黨通過惡法，現在有這樣的在野黨，更顯示新黨存在的必要，「我一向是國民黨立院黨團的照妖鏡，如果我在國民黨不會這麼軟弱。」

《反滲透法》31日下午通過，新黨傍晚由黨主席郁慕明、不分區立委候選人邱毅、陳麗玲、王炳忠共同召開記者會。邱毅表示，《反滲透法》在如此風平浪靜的狀態下通過，他感覺到遺憾、痛心、失望，作為最大在野黨的國民黨，面對如此惡法、形同東廠法、羅織入罪法的《反滲透法》，「什麼叫做抗議不杯葛？什麼叫做靜坐抗議？我很難了解，我甚至很難了解12個條文逐條討論表決，好歹挑燈夜戰。」

邱毅批評，有這種在野黨難怪會有民進黨這樣的執政黨，顯示了新黨存在的必要，「我今天心裡很痛，我一向是國民黨立院黨團的照妖鏡，如果我在國民黨不會這麼軟弱，不會採取這麼消極的態度。」

邱毅呼籲，這不是只對付新黨，而是對付所有人民，將來台商做生意都要人人自危，在網上發臉書就會被查水表，大家必須展現力量，明年選舉用選票下架民進黨，政黨票一定要給新黨，讓新黨照妖鏡進入立法院，逼迫國民黨不能軟弱。

對於立委管碧玲稱台灣已被滲透12年，所以非過《反滲透法》不可，郁慕明說，那過去12年民進黨在幹什麼？他要管碧玲出來交代，尤其這3年已全面執政，直到選前10幾天才來立法，當然就是失職，並要管碧玲回答，所謂台灣被大陸「滲透」12年，結果是國民黨下台、民進黨上台，她作何解釋？

郁慕明質疑，今天國民黨說人數不夠，所以只能坐視民進黨通過「反滲透法」，但如果國民黨在場內杯葛，場外發動群眾抗爭，情況就不會如此。他說，國民黨的作法根本沒有反對《反滲透法》，包括曾揚言要帶人圍立法院的鴻海創辦人郭台銘，以及多次批判《反滲透法》的親民黨總統候選人宋楚瑜，今天也不見人影，難怪網友說「台灣政壇的龜孫子愈來愈多」。

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