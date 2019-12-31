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台南藍軍嚴厲譴責網路發言不利民進黨　市井小民都會被約談

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▲台南市國民黨團指出，網路發言不利民進黨小民或俊彥都被約談，嚴厲譴責綠色恐怖。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市國民黨團指出，網路發言不利民進黨「小民」或「俊彥」都被約談，譴責綠色恐怖。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

雲林網友發言，1日後台南市警方至雲林約談，台南市議會國民黨團31日拍桌痛罵民進黨執政，人民言論自由遭箝制，意圖通過反滲透法快馬加鞭剷除異己，小市民網路傳訊息被約談，台大教授蘇宏達談故宮也被調查局查水表，網路發言不利民進黨，「小民」或「俊彥」都被約談。

台南市議會國民黨團指出，蔡英文說韓國瑜要蓋核五、核六，假新聞檢調為何不查？楊蕙如為何不抓？蔡英文將到台南10萬人造勢，台南市消防局居然傳出要動員80輛車支援，其他行政單位要動員多少人？藍軍嚴厲譴責綠色恐怖橫行，會抱大腿的官升的越快，請選民讓民進黨再次下台！

國民黨團發言人市議員王家貞、蔡淑惠、盧崑福舉行「體諒市警局、譴責民進黨」記者會，為讓與會者了解台南警方到雲林約談網友始末，現場播放新聞影片，並要求台南市警五分局副分局長謝承甫等人列席說明。

議員王家貞說，程姓市民住在雲林，2019年12月27日在臉書群組張貼截圖，並發表對於反透法的言論，28日就接到台南市警五分局違反社維法的約談通知，升斗小民嚇死了，現在連台大教授蘇宏達，批評故宮政策也被調查局查水表，社會俊彥也驚駭不已。

王家貞說，蔡英文在總統政見會還誣指韓國瑜要蓋核五核六，民進黨中央是假新聞的中央廚房，檢調為何不查？民進黨執政至今，欺壓善良小民，還怕民眾說出不利民進黨選情言論，意圖闖關反滲透法，剷除忠良引發寒蟬效應，鄭南榕如果地下有知，也會爬起來痛罵現在執政的民進黨，把善良老百姓當什麼？民進黨堅持百分之百的言論自由呢？

盧崑福拍桌怒責市警五分局，不知警察何時這麼會抱民進黨狗腿，警察做的這麼沒有尊嚴，不中立，難怪警方因為太陽花事件被判賠110萬元，都沒有人同情，民進黨有人幫警察說話嗎？雲林程先生網路po文只過1天，台南市警五分局第2天就親自到雲林約談，顏色對了就選擇性辦案，且效率超高，反觀民進黨楊蕙如限制得標大賺2億多元，還用網軍害死優秀外交官案，警方這麼會辦案，為什麼楊蕙如跑了一個多月還抓不到人，國家的公務員是公僕應行政中立，而不是只會抱民進黨大腿，讓小老百姓看了心寒。

議員蔡淑惠也是第台南市第五選區立委候選人指出，為何民進黨急著要快速闖關反透法？網路無國界，相信全國的警方相關單位都看到，程先生在網路的言論，為何台南市警五分局為了小小的社維法，要越界快馬加鞭的跑到雲林恐嚇升斗小民？從她參選立委至今，不斷被對手抹黑，連她長期協助弱勢小朋友脫貧都被調查站查水表，還網路截圖栽贓說她欺侮賣菜老婦人，這麼多的假新聞訊息，為何警方不查，是選擇性辦案嗎？議員蔡淑惠還拿出手機顯示一則短訊，內容是要求中隊部動員挺蔡英文台南10萬人大造勢訊息。

台南市議會國民黨黨團怒批，蔡英文10萬人大造勢，區里長、商圈、民進黨民代、社團和候選人都接到動員通知，現在消防局要被要求動員80輛車，其他行政單位呢？用國家資源操縱選舉，讓小百姓深陷綠色恐怖，民進黨應立刻下台！

據了解，選舉期間，台南市警方有都加強網路巡邏，偵辦網路謠言或假消息，以維持選舉公正性，五分局強調本案查處並無針對性或特定性。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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