李正皓FB狂批韓國瑜　提「真正淨身出戶辦法」望落選最好快彌補高雄市民！

▲李正皓臉書批韓國瑜。（圖／翻攝自李正皓臉書下同）

記者陳亭伃／綜合報導

新北第8選區小鋼炮李正皓，在1221Wecare活動後，22日在臉書上針對「韓國瑜」再度發表言論，提到自己並非真的恨韓國瑜，而是有一種恨鐵不成鋼的感覺，雖自己已經不是國民黨黨員，但試圖想要「狗吠火車法」喚醒韓國瑜。

李正皓在貼文中指出，「如果韓國瑜可以把高雄市長做好做滿、做出成績的話，本是可以成為藍營最大的太陽與最大公約數，但他卻選擇一條很多藍營無法接受的路：高雄市長沒做好就去選總統」。李正皓表示，一開始藍營內部很多人都有勸說，千萬不要這麼做，恐怕會讓後遺症出來，也就是成為全民想要罷免的人。

李正皓重申自己的立場，認為自己沒有辦法像民進黨一般對韓國瑜殺到入骨，但卻希望韓國瑜總統、市長雙輸，真正的「淨身出戶」。此外李正皓也解釋自己為了沒有南下參加Wecare罷韓，而是透過「直播韓式情歌日來提醒韓國瑜」。

李正皓也表示，現在的民調很明顯就是韓國瑜的總統之夢已經結束，「但是罷韓的火苗才剛開始」，韓國瑜幾乎已經被證明不適任總統，甚至連當總統候選人都不適任；但韓國瑜還有機會證明自己是一個適任的「市長」。最後他也呼籲韓國瑜明年1月12日之後回高市府上班，至少可以在明年4月罷免投票前，盡力彌補高雄市民。

▲李正皓貼文重申自己的立場。