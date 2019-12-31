　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

從老佛爺到高以翔…2019年「10個台灣人絕對知道」的殞落明星名人！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 卡爾拉格斐 。（圖／翻攝Karl Lagerfeld IG）

▲2019年台人熟悉的殞落名單，老佛爺的離開對時尚界衝擊相當大。（圖／翻攝自IG）

記者陳亭伃／綜合報導

2019年即將過去，這一年中發生不少國際大事、台灣大事，許多新的人事物出現，也有許多經典人物、明星離眾人而去，以下盤點「台灣人絕對知道的」10位2019年殞落明星名人：

1. 卡羅爾斯平尼（Caroll Spinney）
美國操偶家，知名操偶「芝麻街大鳥」，逝世：2019年12月8日。

2. 卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）
法國巴黎時尚創意總監、時裝設計師、攝影師等，其最知名的是擔任頂級法國時裝品牌香奈兒的領銜設計師兼任創意總監；逝世： 2019年2 月19日。

3. 朱斯沃爾德（juice wrld）
以《Lucid Dream》走紅的美國新生代說唱歌手Juice WRLD，在芝加哥中途國際機場突然癲癇發作，緊急送醫後仍舊回天乏術，得年21歲；逝世：2019年12月8日。

4. 車璌河
南韓男演員，本名李在鎬，為Fantagio旗下演員團體Surprise U成員；逝世： 2019年12月3日。

5. 雪莉（崔真理Sulli）
南韓歌手、演員、主持人，童星出身、2009年正式以f(x)身份出道；逝世：2019年10月14日。

6. 具荷拉
南韓女歌手、演員，曾為韓國女子組合KARA成員；逝世：2019年11月 24日。

▲雪莉、具荷拉、車璌河相繼離世。（圖／翻攝雪莉、具荷拉、車璌河IG）

▲雪莉、具荷拉、車璌河相繼離世。（圖／翻攝雪莉、具荷拉、車璌河IG）

7. 馬如龍
台灣男演員，演出超過50部台語連續劇，晚年以電影《海角七號》、《艋舺走紅》；逝世：2019年6月9日。

8. 賀一航
台灣主持人、歌手、演員。逝世：2019年6月3日。

9. 高以翔
台灣男演員、模特兒，曾與與丁春誠、陳紹誠、藍鈞天四人被封為「時尚F4」；逝世：2019年11月27日。

10. 阿布（Boo）
Boo是一隻波美拉尼亞狗，在臉書上超過1750萬讚，臉書粉絲數驚人，因為一張歪頭吐舌照爆紅；死亡：2019年1月18日。

▲阿布　BOO。（圖／翻攝自BOO IG）

▲阿布　BOO。（圖／翻攝自BOO IG）

▲高以翔告別式。（圖／傑星傳播提供）

▲高以翔突然離開，震驚演藝圈親友。（圖／傑星傳播提供）

ET快訊
「偶像陳綺貞變老公外遇對象」！正宮怒丟光CD悲痛尋死：活得像
預言贏60萬票！詹惟中表態挺韓國瑜　活56年首投票：看不下去
檢疫犬坐下20萬掰了？她嚇哭急翻行李竟是「M」惹的禍
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

他住院迷戀護理師　拿酒精縱火「趁機逼脫褲搖床激戰」警消破門…秒龜縮遭逮！

大叔和伴侶「激烈床戰被啃咬香蕉」　5天後冒出恐怖黑洞…整根痿成凹凸狀！

英預言家「2020年預言震撼彈」　日本遭強震爆襲釀「東奧危機」北韓政權亮紅燈！

老醫師房內搜出「秘密手術日記」　攤開竟藏暗黑性侵全紀錄…30年吃349童！

她登山邊玩手機　分心踩空「狂滾20層樓高懸崖」臨死前狂哭叫…竟救自己一命

相守55年老伴病逝　孫女送「珍藏半世紀情書」讓她淚崩：最好的禮物

金正恩：需準備「相應軍事攻勢」　五中全會展現對美長期抗戰意志

暴風雪伴跨年！北日本冷到明年2日　氣象廳憂不穩天氣：恐影響交通

從老佛爺到高以翔…2019年「10個台灣人絕對知道」的殞落明星名人！

防堵「境外干預」！英美加紐澳「反滲透」相關立法一次看

蔡英文酸：人民不關心膝蓋走路　「你不敢講的那個國家，叫中國」

韓陣營稱辯論「禁帶手機」未達共識　李俊俋打臉：已聲明上台前交給幕僚

辯論漏網！蔡宋並肩向媒體致意　 韓霸氣「轉頭就走」秒變邊緣人

蘇慧倫跨年飆神曲《Lemon tree+鴨子》　一看名單驚：我是唯一的長輩！

不滿碗太小！她「咆哮飆罵嫌店家」正義妹出聲遭罵哭...眾人全怒炸

造勢脫衣嗆：拎北金價生氣 X！　韓國瑜致詞誤稱「2300萬台胞」

玄彬用肉身幫孫藝真擋子彈　最後關頭騎檔車衝出來..根本帥瘋

希澈首談雪莉、具荷拉！　認了收養貓咪「看到牠就哭」

呸姐「提頭」來了！蔡依林演唱會開跑　登7層樓高空降小巨蛋

他勇敢公開與前女友分手原因 發現自己愛上男人：比較快樂

相守55年老伴病逝　孫女送「珍藏半世紀情書」讓她淚崩：最好的禮物

金正恩：需準備「相應軍事攻勢」　五中全會展現對美長期抗戰意志

暴風雪伴跨年！北日本冷到明年2日　氣象廳憂不穩天氣：恐影響交通

從老佛爺到高以翔…2019年「10個台灣人絕對知道」的殞落明星名人！

防堵「境外干預」！英美加紐澳「反滲透」相關立法一次看

美國小學老師用「發霉麵包」防流感　學生們：好噁心！

中國男翻圍牆硬闖佛州海軍基地　被逮辯：只是想拍日出照

美軍猛烈空襲！伊拉克痛批「侵犯主權」　總理：重新審視關係

日產英雄淪階下囚！高恩染貪汙4罪　疑棄保潛逃「飛抵黎巴嫩」

她登山邊玩手機　分心踩空「狂滾20層樓高懸崖」臨死前狂哭叫…竟救自己一命

詹姆斯35歲生日憶菜鳥時遭排擠　被質疑能力要他當跟班

跨年接兵單！桃園哥爽喊「不用苦惱怎麼過了」　網笑：嘴一輩子...老鳥卻狂讚

全台「海拔最高跨年」在這！邀民眾體驗高冷新感受

「最完美的控制就是不控制」　劉嘉玲的10句正能量金句

放了整隻小卷！隱身中山小巷的浮誇麵線　還吃得到大腸+滿滿鮮蚵

半夜抽筋快速自救！「一招」讓妳孕期睡好睡滿

痴漢柴見「短裙黑絲辣妹」起色心！　襲臀緊抱狂督...她害羞逃跑

相守55年老伴病逝　孫女送「珍藏半世紀情書」讓她淚崩：最好的禮物

雲端最前線／「反滲透法」能過關？立法院年終之戰！

混摻棉籽油引爆黑心油風暴又炒股　富味鄉老董獲輕判

國際熱門新聞

6惡狼姦殺22歲女大生　3判死3重刑

英女遭11人硬上　反被告誣陷定罪

輪椅被擋　伯猛搖梯子害他3樓摔下

10歲童進空地　遭6犬包圍狂咬亡

荷蘭Ella仙氣電眼勾人　網：想增產報國

少年「十字架插喉」殺戀童癖神父

沙漠魚全球僅存38隻...竟遭醉漢害死

邋遢女室友裸體煮飯　反罵房東不關門

真的要簽了！傳劉鶴本周率團赴華府

餓到吃野草！他翻身變「億萬老闆」逆襲故事曝

中美協議簽署　傳劉鶴周六赴美

女大生外送遭性侵　棄屍在廢棄屋

野火逼近墨爾本　官員：快逃阿

狠母將5歲女兒裝行李袋2小時悶死

更多熱門

相關新聞

張鈞甯「紅衣」帥氣登封

張鈞甯「紅衣」帥氣登封

藝人張鈞甯總是被譽為仙氣化身，近日她登上《Bella 儂儂》2020年1月號封面，換上 LOEWE、FENDI俐落套裝展現超乎過往的酷帥形象，也大方聊起內心事，「愛情是很美好的事，但總是有不盡如意的時候 。」

2020美妝保養趨勢7大重點

2020美妝保養趨勢7大重點

信義區跨年百貨餐廳營業時間攻略

信義區跨年百貨餐廳營業時間攻略

台南跨年倒數南警維安滴水不漏

台南跨年倒數南警維安滴水不漏

投票日上班有加班費！　勞動部實際算給你看

投票日上班有加班費！　勞動部實際算給你看

關鍵字：

2019死亡2020明星

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

檢疫犬坐下20萬掰了？他嚇哭翻出M

鍾明軒被罵垃圾「台灣真的病了」！

韓國瑜「膝蓋走路」　學者：勝選氣勢已凝聚

夫激吻陳綺貞卻騙說「去看書」正宮淚崩

國中操場埋屍案　真相遲到16年

6惡狼姦殺22歲女大生　3判死3重刑

12星座說謊王！唐綺陽：第1名根本沒有良心

快訊／三重碧華國小傳2聲槍響　警追拒檢嫌對峙中

上原亞衣自曝拍片收入　難忘以一尬百

外送員緊抱車禍痛哭童　4客催單負評

等10個月！汪遭退落養寞回收容所

《我獨》朴娜勑出道13年首得大賞「哭到手抖」！

今越晚越冷最凍、降雨熱區曝　一張圖秒懂跨年元旦天氣

有沒有偷吃花枝？證據噴英鬥滿臉

美胸女星落水...郭彥均爆不救人還划槳K她頭

更多

最夯影音

更多
蔡英文酸：人民不關心膝蓋走路　「你不敢講的那個國家，叫中國」

蔡英文酸：人民不關心膝蓋走路　「你不敢講的那個國家，叫中國」
韓陣營稱辯論「禁帶手機」未達共識　李俊俋打臉：已聲明上台前交給幕僚

韓陣營稱辯論「禁帶手機」未達共識　李俊俋打臉：已聲明上台前交給幕僚

辯論漏網！蔡宋並肩向媒體致意　 韓霸氣「轉頭就走」秒變邊緣人

辯論漏網！蔡宋並肩向媒體致意　 韓霸氣「轉頭就走」秒變邊緣人

蘇慧倫跨年飆神曲《Lemon tree+鴨子》　一看名單驚：我是唯一的長輩！

蘇慧倫跨年飆神曲《Lemon tree+鴨子》　一看名單驚：我是唯一的長輩！

不滿碗太小！她「咆哮飆罵嫌店家」正義妹出聲遭罵哭...眾人全怒炸

不滿碗太小！她「咆哮飆罵嫌店家」正義妹出聲遭罵哭...眾人全怒炸

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面