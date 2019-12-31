圖／國民黨立委不替《反滲透法》背書　戴口罩靜坐抗議不表決

▲立法院處理《反滲透法》逐條討論，國民黨立委議場靜坐抗議。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者徐政璿／台北報導

立法院31日召開院會，預料將三讀通過以民進黨團版本為主的《反滲透法》，民進黨團和國民黨團皆發出甲級動員。國民黨立委質疑法案內容模糊，且程序太過粗糙，在議場靜坐，並戴上口罩表達抗議，不參與表決。

今天為立法院本屆最後一次院會，藍綠陣營都發出甲級動員。由於民進黨立院黨團公布的《反滲透法》草案，未經委員會審查即逕付二讀，被質疑嚴重違反程序正義，引發爭議，引起國民黨和法律學者反對。

親民黨立院黨團總召李鴻鈞在廣泛討論時發言表示，沒有一個政黨會反對維護國安，然而修法有需要這麼急躁嗎，保障人民權益、程序正義也是非常重要，身為立委在審理重大法案時，應該考慮法條通過後對社會的衝擊影響評估，行政院、立法院研究單位要提出相關報告。

民進黨立院黨團總召柯建銘說，民進黨是為了維繫民主憲政制度的立法，在最小、最合理的範圍處理，要求不能拿中共的前進行政治遊說、介入選舉、提供政治獻金，「不違法有這麼難嗎？」

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