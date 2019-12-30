政見會+辯論會全記錄！韓國瑜提5大政策「民進黨喊愛台卻空心治國」

▲國民黨總統候選人韓國瑜。（圖／中選會提供）

記者徐政璿／台北報導

2020總統大選三場電視政見發表會和唯一一場辯論會順利落幕，《ETtoday新聞雲》整理國民黨總統候選人韓國瑜共提出5大政見亮點，包括恢復調查高官貪污的「特偵組」、結合主權和經濟的「中華民國主權基金」、台中和高雄試辦自貿區、調整「一例一休」政策以及打破「重北輕南」結構。

1. 恢復特偵組

韓國瑜在第一場政見會主張，若當選總統，會立刻成立特偵組，馬上調查包括前瞻基礎建設經費8千800億、風力發電2兆，還有高雄負債3千300億。

韓國瑜說，他拜託特偵組「像X光一樣嚴密檢查我」，若他貪汙「不要假釋，關我關到死」，同時他也向所有典獄長說，「如果貪汙！一天給我一碗飯就好！」

韓國瑜指出，民進黨廢特偵組是「為貪官污吏開一路綠燈」，使得「貪官污吏充斥整個政府，還有肥貓，這像一個政府嗎？」

2. 成立中華民國主權基金

韓國瑜在第二場政見會中主張，目前30個政府成立5個主權基金，盼用10兆的規模創建一個中華民國主權基金，像新加坡、馬來西亞、阿布達比等做全球的產業佈局，同時拉動台灣內部產業。

3. 台中、高雄試辦自貿區



韓國瑜在第二場政見會中指出，將修改不適合法令的產業轉型或提升，不適任的法令要與時俱進，並設立自由經濟貿易區，以台中、高雄先試辦，以前店後廠的概念大幅鬆綁現行法令，讓人才、金融、醫療、教育大幅開放。

此外，韓國瑜表示，將創造「政府、銀行、中小企業及勞工」的正向循環、續簽ECFA，台灣以中小企業為主佔95%，中美貿易大戰下及東南亞關稅成形、ECFA即將到期，中小企業非常害怕，政府要支持銀行、銀行要支持中小企業、中小企業支持勞工形成一個正向循環。

韓國瑜強調，要使中小企業老闆不用害怕能支持自己的勞工，對未來勞工的保障，希望放無薪價實領60%基本薪資以養家活口，銀行發揮角色支持中小企業，政府來做後盾；蔡英文曾說ECFA是毒藥認為台灣勞工薪水會被拉低，10年到了證明這全都是謊言，因此一定要再簽訂。

4. 調整「一例一休」政策

韓國瑜在第三場政見會主張，未來要建立「庶民經濟服務團」、調整「一例一休」、「國營事業用人唯才、絕不酬庸」。

韓國瑜指出，台灣現在經濟不景氣，2019年有將近4萬間公司倒閉，未來希望無薪假保障60%薪資，讓勞工能養家活口，也希望未來「青年朋友自提退休金」，來保障年輕勞工的未來。

韓國瑜感嘆，他深知國營事業員工心中怨聲載道，承諾未來當選一定用人唯才、專業分工，不塞大肥貓來壓榨國營事業。至於農漁業等共同問題就是深怕找不到好通路，他強調，未來會帶頭協助找訂單。

5. 打破「重北輕南」結構

韓國瑜在唯一一場辯論會中表示，未來即使當上總統，自己一個星期會在高雄待3天，另外也會走訪雲嘉南等縣市，「我對高雄市民有承諾，而且整個南部的生命力沒有放出來、優勢沒有挖掘出來，這點太可惜，未來南北一定要一起發展、帶動經濟」。



韓國瑜表示，自己不會像總統蔡英文一樣，到了選前20多天，才突然良心發現要開發南部，才突然到高雄提出「大南方計畫」，這點太不負責任。

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