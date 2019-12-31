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「四海同心會滲透逾十年才遭判決」　劉世芳：因無《反滲透法》處罰在地協力者

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▲▼立法院臨時會 台灣地區與大陸地區人民關係條例部分條文修正草案第九條 劉世芳 徐永明 曾銘宗 賴士葆發言。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委劉世芳。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

立法院31日召開院會，預料將三讀通過以民進黨團版本為主的《反滲透法》。民進黨立委劉世芳表示，退將羅文山在2007年成立中華黃埔四海同心會，卻在歷經十年以上才進行司法判決，就是因為台灣沒有類似《反滲透法》的法案針對在地協力者進行處罰。

劉世芳表示，《反滲透法》其實是做最小限度上的處理，過去在台灣與滲透行為相關的，也幾乎都規範在政治性法案中，例如《選罷法》、《遊說法》、《政治獻金法》、《公投法》與《社會秩序維護法》。劉世芳說，《反滲透法》之所以必須處理，是因為現行法律中雖然禁止境外勢力介入選舉與準政治相關活動，但對於「白手套」或中間人並沒有規範，使境外敵對勢力可以透過在地協力者迂迴地規避法律規定。

劉世芳指出，大家耳熟能詳的羅文山在2007年成立中華黃埔四海同心會，卻在歷經十年以上才進行司法判決，就是因為台灣沒有類似《反滲透法》的法案針對在地協力者進行處罰。劉世芳說，監察院曾接獲一群忠黨愛國的黃埔人署名之檢舉函，明確指出香港居民許智明捐助四海同心會經費，是否入帳仍有待查明，但同心會為政黨屬性不應接受大陸或港澳地區人士的政治獻金，直到2015年2月才將該間舉函移請北檢查處。

▲▼立法院處理《反滲透法》逐條討論 國民黨議場靜坐抗議。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院處理《反滲透法》逐條討論，國民黨立委靜坐抗議。（圖／記者屠惠剛攝）

劉世芳認為，如果沒有將《反滲透法》規範清楚，對於台灣內部有什麼滲透行為會人云亦云，甚至像在野黨所說的有一些模糊空間，反而會影響到人權與司法程序正義上的保障，《反滲透法》不僅可以跟上世界民主國家的潮流，也讓台灣免於政治滲透上的定時炸彈。

劉世芳也表示，中國國家主席習近平在今年1月2日發表談話時，將台灣很多不同政黨主張的一中各表、九二共識全部收起來，也特別提到不會放棄武力犯台，「在這樣的情況之下台灣面臨的危機非常重大，所以今天立院要三讀反滲透法」，也因應台灣在地緣政治所遭受到的國安危機。

劉世芳認為，《反滲透法》的精神就是反賣台，反滲透就是反對境外敵對勢力利用國家的資金統戰，例如透過政治獻金介入民主、選舉、影響選票，反滲透法也是近兩年世界各國的趨勢，包括紐西蘭、澳洲、德國、美國與加拿大都紛紛制定反對境外勢力親門踏戶的法案，「面對境外敵對勢力在我們隔壁的台灣，我們還能夠停頓遲延嗎」。

劉世芳強調，《反滲透法》沒有任何一條條文提到媽祖、玄天上帝，更沒有規定台商不准到中國大陸做生意、台生禁止到中國大陸讀書與文化交流，所以「反滲透法不是恐中仇中的法案」，是反共產勢力侵略的法案，也不是定時炸彈，呼籲朝野一起保衛台灣、捍衛台灣的民主。

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