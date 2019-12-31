台大教授批故宮被「查水表」　柯志恩：《反滲透法》都還沒通過就綠色恐怖

▲立委候選人柯志恩。（圖／記者莊喬迪攝）



記者楊蕓／台北報導

台大政治系教授蘇宏達31日爆料，因為他在臉書批評政府的故宮政策，被控違反社會秩序維護法「散佈謠言」，警方要求他在今年12月19日到案說明。對此對此，國民黨立委柯志恩透過臉書聲援蘇宏達並表示，自己也曾在立院質詢陳其南，如果蘇宏達違反「社會秩序維護法」，那她也該「自首」了，她強調，「立委有言論免責保護，小百姓就該承受這種驚嚇、恐嚇嗎？ 」、「這不是綠色恐怖，什麼才是綠色恐怖！」

柯志恩在臉書發文指出，民進黨在立法院要強行通過《反渗透法》，法還沒通過，就瀰漫一股恐怖氣氛，包括斗六民眾轉貼臉書被警察約談，蘇宏達也因一篇故宮貼文就突然被「查水表」，不僅警察找上門，連調查局也介入，「號稱民主自由的台灣，為何手無寸鐵的小老百姓發文或轉貼就會被約談、被移送、甚至被偵辦！這不是綠色恐怖，什麼才是綠色恐怖！」

柯志恩認為，蘇宏達的貼文不過質疑一下故宮政策，所言都是有所本，且她自己也曾在立法院對陳其南質詢會不會拆解故宮，陳其南企圖閉館3年，經她質詢後，也經過行政院發言人「認證」，（指去年11月12日政院發言人Kolas在記者會上說：「北院閉館已是確定方向，包括文物移轉和搬運的計畫已經擬出來了，目標就是『從北院改到南院』」），柯志恩痛批，「民進黨為何死不認錯，竟還有臉去查老百姓的水表！」

柯志恩強調，如果蘇宏達違反「社會秩序維護法」，那她也該「自首」了，「立委有言論免責保護，小百姓就該承受這種驚嚇、恐嚇嗎？一位教授不過對故宮提出一點批評或質疑，這不是屬於人民的言論自由嗎？」直呼蔡政府欲加之罪、何患無辭、可恥，同時也呼籲中間選民站出來、捍衛台灣民主的人民要站出來，不能再沉默。

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