「羅文山已至少滲透台灣12年」　管碧玲：難道不應立法防衛？

▲民進黨團幹事長管碧玲。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院31日召開院會，預料將三讀通過以民進黨團版本為主的《反滲透法》。民進黨團幹事長管碧玲在廣泛討論中指出，退將羅文山自2007年開始起，就受指示拿中國大陸的錢在2008年、2012年替前總統馬英九助選，「紅色滲透從這案子看起來至少滲透12年了」，難道台灣莫非還要繼續拖下去、繼續等下去。

管碧玲表示，拖延《反滲透法》就是包庇，國民黨為了包庇紅色滲透用「戒嚴法」、「白色恐怖」抹黑《反滲透法》，但《反滲透法》只處理民主核心最核心、最小侵害的範圍，僅處理紅色滲透對我國選舉罷免、公投、遊說與集會遊行的干預，反問國民黨「範圍很廣嗎、不應該防衛嗎」。

管碧玲強調，《反滲透法》僅卑微地捍衛民主最核心的靈魂，將處罰限縮在對選罷、公投、遊說與集會遊行的保護，其他所有的交流皆不受影響，學生拿獎學金不受影響、台商接受企業補助優惠不受影響，陸配回家與親友談論選舉也沒有問題。

▲立法院處理《反滲透法》逐條討論，國民黨立委於議場靜坐抗議。（圖／記者屠惠剛攝）



民進黨立委劉世芳說，《反滲透法》其實是做最小限度上的處理，過去在台灣與滲透行為相關的，也幾乎都規範在政治性法案中，例如《選罷法》、《遊說法》、《政治獻金法》、《公投法》與《社會秩序維護法》。劉世芳說，《反滲透法》之所以必須處理，是因為現行法律中雖然禁止境外勢力介入選舉與準政治相關活動，但對於「白手套」或中間人並沒有規範，使境外敵對勢力可以透過在地協力者迂迴地規避法律規定。

劉世芳指出，大家耳熟能詳的羅文山在2007年成立中華黃埔四海同心會，卻在歷經十年以上才進行司法判決，就是因為台灣沒有類似《反滲透法》的法案針對在地協力者進行處罰。她說，監察院曾接獲一群忠黨愛國的黃埔人署名之檢舉函，明確指出香港居民許智明捐助四海同心會經費，是否入帳仍有待查明，但同心會為政黨屬性不應接受大陸或港澳地區人士的政治獻金，直到2015年2月才將該間舉函移請北檢查處。

劉世芳認為，如果沒有將《反滲透法》規範清楚，對於台灣內部有什麼滲透行為會人云亦云，甚至像在野黨所說的有一些模糊空間，反而會影響到人權與司法程序正義上的保障，《反滲透法》不僅可以跟上世界民主國家的潮流，也讓台灣免於政治滲透上的定時炸彈。

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