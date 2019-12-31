《反滲透法》今拚三讀！　藍綠甲動、立法院周邊架兩層護欄

▲立法院外大量警力部署。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者徐政璿／台北報導

立法院31日召開院會，預料將三讀通過以民進黨團版本為主的《反滲透法》，民進黨團和國民黨團皆發出甲級動員。此外，警方自30日晚6時起於立院周邊道路架設兩層鐵馬護欄，一早現場也可見大批警力及警備部署。

今天為立法院本屆最後一次院會，藍綠陣營都發出甲級動員。由於民進黨立院黨團公布的《反滲透法》草案，未經委員會審查即逕付二讀，被質疑嚴重違反程序正義，引發爭議，引起國民黨和法律學者反對。

國民黨團總召曾銘宗表示，《反滲透法》其實就是新的戒嚴法，只要違背或是挑戰民進黨，蔡政府就會用這個法令對付政敵，而且最可怕的是「滲透來源」定義不明，嚴重干預民間交流，民眾不知不覺就會觸法。他表示，國民黨團和親民黨團這一兩天會擬好釋憲文，向大法官提出釋憲。

政治大學法律系副教授廖元豪認為，該法草案內容粗糙，所規範對象過於模糊，且涵蓋過廣，民眾卻可能因與中國大陸有模糊的牽連，其從事一般政治活動的權利受到影響，恐有違憲之嫌，建議應有更多時間討論，且行政院也該提出版本。

▼立法院處理《反滲透法》。（圖／記者屠惠剛攝）

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