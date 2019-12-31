反滲透法拚三讀　蔡英文：面對中國我們不會輕易退讓

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

民進黨團力拚31日通過《反滲透法》。總統蔡英文稍早在臉書強調，「面對中國，我們始終堅持，不挑釁、不冒進，也不會輕易退讓的原則」。



蔡英文表示，今年1月2日，北京當局就已經清楚表達「一國兩制」是實現國家統一的最佳方式，談到國家主權，她從來沒有遲疑，清楚地向國際社會表達2300萬台灣人民的心聲，就是不會接受「一國兩制」。



蔡英文指出，維護主權，台灣不能「模糊」，靠的也不是九二共識，靠的是團結人民，靠的是堅實的國防，靠的是自主的經濟，這些都是他們一直努力在做的事；也感謝副總統陳建仁有一樣的信念，一起守護台灣。

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