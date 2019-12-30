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台中造勢30萬韓粉踩爛泥力挺　四叉貓估5萬人暗酸：蔡明年輸定了

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▲▼韓國瑜大台中勝選造勢晚會,韓國瑜致詞 。（圖／記者李毓康攝）

▲韓國瑜上台致詞。（圖／記者李毓康攝）

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨總統候選人韓國瑜昨日（29日）在台中舉辦造勢晚會，有椅子精算師之稱的網紅「四叉貓」也前往參與，但現場雨下了將近6小時，腳幾乎可以說是全程泡在泥水裡，讓他崩潰直說，「這次算你們還留在現場的人贏啦」、「你們蔡英文明年輸定了啦（亂指）」。

四叉貓29日前往「國政領航、台灣富強，韓國瑜大台中勝選晚會」，雖然雨勢很強，但現場的韓粉都穿著雨衣、舉著雨傘耐心等候，還有人認出他的身分，特地跑來合照、握手，讓他相當開心，「我一定會待到活動結束」。

不過，這場大雨下了將近6小時，四叉貓同日晚間7時30分許忍不住在臉書PO文表示，自己的雙腳踩在爛泥中長達6小時，褲子膝蓋以下的部分都是泥巴，崩潰到只想趕快搭高鐵回家，但韓粉們要等到晚間9時韓國瑜現身，預估應該有5萬人以上，「這次算你們還留在現場的人贏啦，你們比較鐵可以了吧。」

四叉貓在文章最後也不忘自嘲，跑過韓國瑜57場造勢活動，沒想到這樣「惡劣的環境」仍有5萬名支持者，「你們蔡英文明年輸定了啦（亂指）」。網友們看完他的PO文，也紛紛留言跟著調侃，「真的有恐怖，不知道有沒有動員」、「人家說30萬，你不要說那麼少啦」。

▼四叉貓現身韓國瑜的台中造勢現場。（圖／記者李忠憲攝）

▲▼四叉貓現身韓國瑜台中造勢。（圖／記者李忠憲攝）

▼韓陣營聲稱台中造勢晚會有30萬人到場支持。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲▼韓國瑜台中造勢晚會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲▼韓國瑜台中造勢晚會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

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