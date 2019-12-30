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韓國瑜台中造勢脫衣嗆：拎北金價生氣，X　致詞再稱「2300萬台胞」

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▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨總統候選人韓國瑜在昨日（29日）台中的造勢晚會上，批評對手蔡英文所屬的民進黨貪汙，一度還氣到全身發熱，乾脆在台上脫下西裝外套、捲起襯衫袖子，「拎北金價生氣（台語，老子真的生氣），X！」後來有網友發現韓在致詞時，曾把台灣民眾稱為「台胞」，再次於網路上掀起正反意見熱議。

▲▼韓國瑜大台中勝選造勢晚會,韓國瑜致詞 。（圖／記者李毓康攝）

▲韓國瑜上台致詞時穿著西裝外套。（圖／記者李毓康攝）

韓國瑜29日在造勢晚會上脫下西裝外套，面對粉絲關心，他表示自己身體狀況還好，只是一講到民進黨貪汙全身就開始熱起來，「拎北金價生氣（台語），X！」接著，他話鋒一轉談起台灣現況，狂轟民進黨執政讓人民不快樂，自己則可以帶領2300萬「台胞」走向快樂、富庶以及陽光的道路。

說到這裡，韓國瑜突然有感而發，提到政治人物其實有3條路可以走，如果是走英雄的路，那就是沒有自己、只有人民；如果是走梟雄的路，就是沒有人民、只管自己；如果是走狗熊的路，就是忘記人民、享受自己，「（民進黨）他們選擇一條梟雄的路，他們眼中只有民進黨的利益，他們眼中只知道貪汙腐敗。」

▲▼ 韓國瑜脫外套 。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲後來氣氛越來越熱烈，韓國瑜乾脆脫掉外套。（圖／ETtoday攝影中心攝）

對於國民黨的部分，韓國瑜也坦言過去的確沒有做好，「我們曾經有過權力，我們忘記了選民的託付，但是2020年的總統，我們眼看民進黨做不好，看著他們走向貪汙腐敗的路，連特偵組都不願意設立」，所以希望大家能夠支持韓張配，支持國民黨提名的立委，他們要趁勝追擊，拿回執政權。

不過，網友們透過新聞媒體網路轉播觀看韓國瑜的造勢活動，卻在影片的聊天室裡瘋狂刷留言酸嗆，要韓解釋清楚王小姐、600萬元事件，「都騙人，什麼迪士尼、愛情摩天輪結果都沒有」、「天橋下說書的，哈哈哈」；但也有韓粉留言力挺，「相信韓國瑜有這個魄力和智慧帶領台灣進步」。

▼網友在直播影片的聊天室對韓國瑜提出質疑。（圖／翻攝自YouTube／東森新聞）

韓國瑜台中造勢直播，網友留言反應。（圖／翻攝自YouTube／東森新聞）

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