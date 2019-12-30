LINE傳「韓國瑜.com」連到簡體色情網站　網算一個月抹黃兩次

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨總統候選人韓國瑜又被爆出遭抹黃，他的名字遭人惡意縮短成色情網站的短網址，只要點進去就會連到以簡體字介紹的色情網站。由於這並不是韓陣營第一次遇到這樣的狀況，詳細的情況以及後續是否會提告，目前仍尚未獲得相關人員的回應。

▲韓國瑜的名字遭做成連結到色情網站的短網址。（圖／記者黃翊婷攝）

根據《聯合報》報導，近期在網路上流傳一個短網址「http://韓國瑜.com/」，如果貼到瀏覽器搜尋，就會直接導向色情網站。《ETtoday新聞雲》記者實測，若是藉由LINE傳送該網址，則會跳出一小段簡體字簡介，「A片.com提供您最佳成人影音平台，只要人民幣50元，全站影片馬上擁有」。

事實上，韓國瑜本月初才因為被合成不雅照片，一度火氣大爆發，認為自己不僅遭到抹黑，還有抹黃和抹紅，甚至揚言如果再發生類似的事件，將會堅持提告。如今他的名字遭人惡意連結到色情網站，後續會如何處理，目前仍尚未獲得韓陣營的回應。

▲韓國瑜本月初才被捲入合成不雅照片的風波。（圖／記者林敬旻攝）

不過，這次的事件傳開後，有網友想起今年7月19日高雄市長韓國瑜的LINE官方帳號也出現過連結異常，當時高雄市受到豪雨襲擊，韓的LINE群組災情訊息下方出現App「高雄水情e點靈」的下載連結，民眾一點下去卻連結到色情網站，讓大家相當傻眼。

高雄市政府新聞局當時回應，PO文最下排的網站標題和連結，是LINE自動產生，不是小編可控制的。LINE官方也曾出面表示，在LINE iOS版本的應用程式中，訊息內容如果同時含有表情符號和短網址，在特定組合下可能會造成網址解析錯誤，所以才會產生異常連結，了解詳情之後已經排除狀況。