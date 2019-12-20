金格新春推6款「開運新春禮盒」狂吸財運！風水師加碼：吃完留著放東南方「做金庫」

▲距離春節只剩1個多月的時間，金格食品今年推出6款開運招財禮盒，要幫消費者迎接生肖之首的金鼠年。近日記者會也請來風水專家湯鎮瑋（圖中）傳授新春開運秘技。（圖／金格食品提供）

消費中心／綜合報導

明年的農曆春節來得特別早，過完跨年後，就要準備春節禮盒！每次出手總能驚豔台灣烘焙市場的高級食品品牌金格KÖNIG，近日在記者會上一次推出多款新春禮盒，更邀請風水專家湯鎮瑋傳授開運秘訣。湯鎮瑋表示，接下來是生肖之首鼠年，有個說法是，只要鼠年「守得住」就可以「旺運12年」，所以相當推薦大家選擇帶有吉祥寓意的年節禮盒，放在家裡可以造財庫，送給親朋好友、事業夥伴則可以通人脈與錢脈。

談到開運，尤其是打開財運的風水，讓台下所有人都搶著做筆記！湯鎮瑋表示，老鼠喜歡吃五穀雜糧，所以春節時期，家裡擺放愈多帶有開運富貴象徵的食物與甜食，象徵讓老鼠吃愈多愈豐收。

▲風水專家湯鎮瑋強調，「2020是庚子年、2021是辛丑年，這兩年的天干都走金。」他說一定要多穿金戴銀，來接天干氣場，「像『金格』就有『金』，就很適合拿來送禮，再把大錢賺回來！」（圖／記者黃克翔攝，下同）

除了金格代表的金閃閃象徵外，為了迎接鼠年，金格也不計成本推出多款禮盒，其中2款頂級禮盒「金玉滿堂藏寶箱」和「春耀花漾精品包」，當場就讓湯鎮瑋愛不釋手。做成「寶箱」造型的「金玉滿堂藏寶箱」，盒身以手工打造，外觀不僅有喜氣紅金配色，更將古錢幣以燙金樣式呈現，成本不斐，僅限量2,000組。寶箱的內容物也是大有來頭，除了金格特製、象徵旺旺來的布列塔尼鳳凰酥和莓果達克瓦滋等名點，更有來自大稻埕的茶日子「桂花烏龍茶」以及台灣堅果品牌可萊夫「三堅奇果」，以精美糕點佐上清新茶香與健康堅果，3方聯名打造超澎湃、有氣勢的頂級年節禮盒。

湯鎮瑋認為，這款禮盒不只讓人在新春吃出健康，盒身也可留下來做為開運風水的寶物。「這個聚寶箱設計有兩層，代表正財、偏財都幫你招攬住。食物吃完後，就可以把紅包或獎金抽個吉祥數字如1,680元，放在下層就等於造一個金庫。2020年財庫位置在東南方，想藏私房錢的放臥房，想幫全家人提升財運就放客廳，企業朋友也很適合放在辦公室。」

▲限量的「金格新春金好運禮盒」（右）據悉已搶購到僅剩一半數量，「春耀花漾精品包」（左）則是備受業務、企業人員的喜愛。

另一款頂級禮盒「春耀花漾精品包」，則是做成名牌精品包造型，以蒂芬尼藍與珊瑚紅搭配，更有象徵花開富貴的牡丹美景，以金絲緞提著送禮相當優雅。湯鎮瑋認為這款非常適合做業務的人買來送禮，因為此造型也很像公事包，送給客戶的同時，無形中就有希望對方提攜、給你機會的氣場。此款禮盒共有3種組合，最經典的就是烙印上美鈔圖案的金格長崎蛋糕，以及印上「福字」的開運麻糬三笠燒。湯鎮瑋提點，「美鈔」上面的888不只代表連發，「還代表先天福德的發、 人際關係的發以及財庫的發，新春吃進去，讓整身都有開運磁場。」三笠燒裡的麻糬則代表把錢「黏過來」，也有福慧綿延的寓意。此番剖析讓現場民眾以及觀看直播的網友都驚呼佩服，手指頭也忙著準備要到金格官網搶先訂購。

其餘四款禮盒在記者會上揭露後，也造成不小轟動。像是「花漾富貴八角禮盒」、「新年大發鞭炮桶」、「金喜富貴長崎蛋糕」以及讓人愛心噴發的「雙手雙福招財貓」，都是高貴不貴、送禮自用兩相宜的開運品項。在今年中秋推出珍奶月餅造成轟動的金格，這次也特別為新春佳節推出布列塔尼珍珠奶茶酥，預計將帶動另一波搶購風潮。出席活動現場的總經理林世閎也表示，明天適逢金格創立40週年，未來將繼續堅持使用最好原料，用最好的品項回饋台灣。

▲「金喜富貴長崎蛋糕」也推出特製款「開門見喜財神蛋糕」，收禮人打開「大門」包裝，印入眼簾的就是笑嘻嘻、拉著招財進寶捲軸的財神，瞬間感染滿滿好運。



▲可愛的人氣甜心－倪暄也受邀到現場試吃莓果達克瓦茲和布列塔尼珍珠奶茶酥，她大讚達克瓦茲有淡淡莓果香，吃起來甜而不膩，可以馬上吃完一整塊，而珍奶酥的Q彈口感伴隨清新茶香，也讓她驚豔表示，從來沒有吃過這種味道！

隨著台灣設計美感在這幾年大爆發，國人對春節禮盒的挑選眼光也愈來愈挑剔，不僅希望禮盒擁有開運祝福，還希望能帶有獨特創意設計。湯鎮瑋表示，很多人其實不喜歡傳統開運物件，怕親朋好友一看就覺得在「作法」，有時也跟居家風格不搭，但金格禮盒的設計完全解決這個問題。想為來年搶下開運祝福，即日起訂購禮盒即享有7折早鳥優惠，12/25（三）～2020/1/24（五）門市還有抽抽樂、滿額贈紅包等活動，讓消費者在鼠年都能「『金』好運、『格』賺錢」。