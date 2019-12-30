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109年台東縣民春節返鄉專車　車票1/3網路開賣

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▲ 109年台東縣民春節返鄉專車時刻表。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▲ 109年台東縣民春節返鄉專車時刻表。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

為了讓台東旅外縣民能順利返鄉過節與家人團聚，也少掉沿線塞車之苦，台東縣政府109年春節返鄉專車，樹林—台東間往返各3列次之返鄉(工)專車，總計6列專車為旅外的縣民服務，合計近2,200席座位為縣民年節團圓服務。

台東縣政府觀光處長江慧卿表示：返鄉專車將於1月3日(星期五)晚間7點開放網路訂票，春節小年夜（1月22日至1月23日）提供3列次返鄉專車、春節假期尾端（1月28日至1月29日）提供3列次返工專車，只要身分證字號開頭是V或戶籍設在臺東都可購買。1月3日完成訂票後，請在1月4日前至台北火車站或台東縣政府服務台付款取票。未完成付款取票之車票，將在1月6日早上6時釋出，請縣民朋友儘早取票。

為加強服務縣民，今年春節取票付款時間維持延長，台北火車站服務台為1月4日至1月23日每日11時至20時、台東縣政府為1月4日至1月23日、1月28日至1月29日，每日9時至18時，下班取票免奔波不趕路。今年較往年不同的是，「票價各按交通部臺灣鐵路管理局車種費率計算票價」；半票僅限12歲以下或65歲以上縣民購買搭乘，優惠票限定為本縣低收入戶、身心障礙者及其陪同者1人購買搭乘。另有關退票，倘有退票需求民眾，每張乘車聯加收50元手續費。
詳細訂票規定及時刻表請至台東縣政府返鄉專車網站查詢。

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