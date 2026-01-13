【廣編】迎戰金馬年！年菜開賣首月狂銷破三千套　「御禮鮑魚鹿野雞湯」榮登人氣王

▲臺北農產運銷公司經營的優質電商平台「北農嚴選」，推出2026年系列年菜組。

圖、文／北農提供

農曆春節將至，臺北農產運銷公司「北農嚴選」推出「馬躍新歲北農滿席香」系列年菜，憑藉「饗時刻，購安心」口碑，A、B兩款超值組合已合計銷售逾3,500套。今年「湯品」表現尤為亮眼，「御禮鮑魚鹿野雞湯」單品熱銷突破2,600份，奪下人氣王；經典「瑤柱御品佛跳牆」亦有2,500份佳績。

除傳統大菜如獅子頭、富貴蹄與櫻花蝦米糕各有2,000份銷量外，新品「黃金富貴蔗香燻雞」與「珠貝長福烏骨雞湯」也迅速破千與八百份。今年更攜手知名港點「易牙居」，推出流沙包、小籠包等點心，單月售出近2,000份，成功吸引年輕族群。北農年菜品質獲肯定，行善多年的劉女士在品嚐後，驚豔於其風味與真材實料，低調捐贈百套年菜予雲林家扶中心，讓弱勢家庭溫馨圍爐，傳為佳話。

超值組合與訂購資訊

A組「雙響年菜組」：內含佛跳牆與雞湯，自取價1,688元。

B組「四喜如意組」：囊括雞湯、米糕、蹄膀與獅子頭，自取價1,988元。

宅配訂單將於2026年2月4日截止，自取服務則至2月15日止。熱門品項庫存倒數，建議民眾盡早至官網下訂。