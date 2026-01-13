林心如代言華陀扶元堂雙新品亮相　東森購物同步開賣

▲女神林心如代言華陀扶元堂燕窩新品 漢方+科學+美學 融入當代日常保養。(採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者劉亮亨)

▲林心如代言華陀扶元堂揭密忙碌女神的縮時保養法。（圖／記者徐文彬攝，下同）

記者楊智雯／台北報導

隨著年節將近，台灣送禮與保養市場升溫，能同時兼顧體面與實用的高品質保養選擇，成為消費者關注焦點。深耕漢方與滋養領域多年的華陀扶元堂，今（13）日發表兩大年度新品「綻燕窩系列」與「燕泌水光安瓶」，邀請橫跨演員、製作人、妻子與母親等多重角色，始終維持亮眼狀態的女神林心如，擔任燕窩系列代言人，為品牌形象注入全新高度，發表會現場貴賓雲集，包括東森購物執行長李頌齡、中藥商業同業公會全國聯合會理事長謝慶堂、國立高雄科技大學副校長郭俊賢等人皆到場見證，為這場結合滋養科技與女神級代言的新品亮相揭開序幕，兩大新品皆在東森購物通路販售，也為年節送禮市場立下全新標竿。

▲華陀扶元堂發表兩大年度新品「綻燕窩系列」與「燕泌水光安瓶」。

▲華陀扶元堂董事長朱溥霖強調品牌深耕漢方保健41年。

華陀扶元堂董事長朱溥霖強調，「深耕漢方保健41年，始終堅信健康非短期補充，而是源自長期的調理與持之以恆，此次推出全新綻燕窩，將傳統漢方精髓與現代科學及時尚結合，致力將傳統滋養轉化為符合現代人生活，請林心如擔任燕窩系列代言人，是因為她橫跨不同世代，能讓更多女性願意親近、理解漢方食補與日常保養的價值，希望幫助消費者建立一套可以長期執行的保養方式」。

▲東森購物執行長李頌齡提到與華陀扶元堂合作超過20年的資深夥伴。

東森購物執行長李頌齡表示：「作為與華陀扶元堂合作超過20年的資深夥伴，雙方的核心價值始終並非追求短期利潤，而是如何讓東森會員能持續享受最優質的產品，並累積深厚的信任感，市面上保健食品琳瑯滿目，但多數品牌僅止於行銷宣傳，唯有華陀敢於將產品交由國立台灣大學等第三方學術單位進行產學合作驗證，這不僅是口頭承諾，而是透過科學做見證，從原料、配方到生產均經過嚴謹研究，拿出真正的實證數據，未來，東森購物將持續與華陀扶元堂攜手併肩，讓更多觀眾與會員在專業漢方的守護下，擁有越來越健康的體魄與年輕自信」。

▲林心如在艷紅背板襯托下展現紅潤好氣色，容貌彷彿會說話般綻放光采。

林心如在艷紅背板襯托下展現紅潤好氣色，容貌彷彿會說話般綻放光采，身兼演員、製作人、妻子與母親等多重角色的她，首度揭露在分秒必爭的斜槓生活中，如何維持全方位亮麗狀態的「短時高效」保養哲學，她表示「職業婦女身兼多職，生活節奏快、壓力也大，更懂得怎麼照顧自己」，她自己最重視的是安心感與可長期使用性，華陀扶元堂對原料來源與品質的嚴格堅持，與她追求細節、按部就班的「金牌標準」做事風格不謀而合，讓她在忙碌拍戲與家庭生活之間，能安心將保養交給這樣的品牌。

林心如說「東方女性講求食補，吃進去什麼，外貌就會反映出來，我會選擇那些成分單純、來源清楚、能讓我每天都放心喝、放心用的產品」。「綻燕窩系列」嚴選來自印尼契作燕場的100%真燕窩，並採用文火燉煮工法，從選材、高溫殺菌到包裝，全程控管品質，確保每一瓶都能穩定呈現燕窩應有的營養與口感，華陀扶元堂新推出添加紐西蘭國寶級麥蘆卡蜂蜜的「麥蘆卡純燕窩」，在原有燕窩營養基礎上提升風味與順口度。

▲華陀扶元堂新推出添加紐西蘭國寶級麥蘆卡蜂蜜的「麥蘆卡純燕窩」。

林心如特別推薦口感紮實且天然的「麥蘆卡蜂蜜燕窩」，她特別喜愛紐西蘭國寶麥蘆卡蜂蜜帶來的清香與清甜，且完全無刻意添加物的濃稠感，她更大方分享私房保養小撇步，習慣在早晨空腹時飲用燕窩，有時為了節省時間會加入豆漿或牛奶中一起飲用，讓吸收效率最大化！

▲「燕泌水光安瓶」透過專利與科學實證讓漢方養生更顯時尚年輕。

「燕泌水光安瓶」，則透過專利與科學實證讓漢方養生更顯時尚年輕，產品結合燕泌粹、鮭魚核酸精華、膠原三胜肽等關鍵美妍成分，並以麥蘆卡蜂蜜作為天然甜味來源，口感清爽、不甜膩，適合長期補充。林心如也分享對新品「燕泌水光安瓶」的喜愛「淡淡的荔枝香氣，而且只添加麥蘆卡蜂蜜作為甜味來源，喝起來清爽不膩，作為日常補充非常順口，若遇到重要活動或特別需要能量時，則會額外補充燕密水光安瓶，讓光采由內而外亮出來」。

林心如也分享自己的「碎片式保養法」，「拍戲空檔、錄影休息時，來一瓶燕窩或者搭配水光安瓶，補充水分與營養，讓整個人狀態穩定下來，不需要花太多時間，卻能累積長期效果」，水潤感慢慢累積，氣色看起來也更加自然明亮，讓自己在忙碌的生活節奏中，依然能維持好的狀態。

在品質方面，華陀扶元堂旗下多項產品也榮獲2025年Monde Selection世界品質評鑑大賞「特級金獎」及SNQ國家品質標章肯定，成為消費者選購時的重要參考指標。林心如也在現場分享，朱董事長對細節與品質的高度要求，與她在工作與生活中對自己的標準十分相似，「這也是我願意把這樣的產品推薦給家人與朋友的原因。」

▲華陀扶元堂為「綻燕窩系列」規劃專屬會員禮遇。

為了讓消費者能在年節期間輕鬆入手，華陀扶元堂為「綻燕窩系列」規劃專屬會員禮遇，將保養升級為值得長期投入的生活選擇。凡購買綻燕窩系列，即有機會獲得小金條禮遇；加入會員並達指定消費門檻，還可累積點數兌換小金豆等回饋，讓每一次對健康與美麗的投資，都被細緻回饋。