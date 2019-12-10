讓質感控從此回不去的紓壓精品　「溫煦燭光＋剔透音質」情境氛圍一次到位

▲Sony以高解析音質規格加上突破應用市場的工藝設計美學，打造出教人一望就難以移開目光的「玻璃共振揚聲器」，顛覆人們對於居家紓壓的想像。（圖／林世文攝，下同）

消費中心／綜合報導

當科技進展愈快，日常生活中是否連呼吸都跟著緊湊起來？拜智慧科技所賜，人與人的溝通雖然再也沒有距離，但不時也感覺到制約。即使放空幾秒，大腦又會猛然撐起繁重的思緒，可能煩惱公事，或是在意人際。便利的日常難道只會擠壓生活的縫隙，讓人喘不過氣嗎？所幸，科技始終還是來自想積極為人類改變現況的心。

消費性電子大廠Sony近期打造出2款，出乎市場意料的Glass Speaker玻璃揚聲器，它們既是一秒改變空間氛圍的燈飾，也是擁有剔透音質的藍牙無線喇叭。絕美外型與穿透人心的共振音鳴，開啟現代人對紓壓的全新想像，這同時也是Sony對當代工藝美學精準再下的浪漫戰帖。

▲「柔和照明」與「高質感樂音」是重壓力族群回歸居家生活的首要紓壓重點。Sony玻璃揚聲器打造溫暖黃光、各音域平衡的音質，療癒每個疲憊返家的人。

拋開一整天的工作，以為回到家，在柔軟沙發和床的簇擁下，就能輕鬆攤展身心好好充電，卻怎麼也卸不了整身的疲憊？研究顯示，昏黃光線可以幫助放鬆，暗示身體的自律神經系統需要休息，因此「柔和照明」是重壓力族群回歸居家生活中的首要重點，可得好好筆記。

Sony突破應用市場的工藝設計美學，為重視生活品質的族群帶來的2款美型玻璃共振揚聲器，LSPX-S1展現沉穩大器的風範，強調線條的LSPX-S2則是一派典雅。兩者形色簡單俐落，燈管也以穿透性強的有機玻璃鑄造，意即不論置放在哪個居家角落，都能輕易融入，時尚的外型更進一步為單調的空間，一秒提升質感氣場。如此暈黃氛圍，讓對美感格外要求的人，也不得不軟化緊繃的肩膀。

然而，要等到音樂前奏細細密密地從玻璃揚聲器流瀉，清透不膩的音符敲進心底的那一刻，才會輕吸一口氣，為這款從視覺、聽覺到全面緩解疲累的紓壓精品讚歎屏息。

▲喜歡跑外頭咖啡館，被設計感空間、不知名音樂包圍的工作者，擁有一只玻璃揚聲器在家，也能將熟悉的居家場景，一秒置換成溫暖有FU的個人空間，激盪出更多想法創意。

為打造風格獨具的居家精品，Sony在燈光設計與音響配置上費足工夫。LSPX-S1、S2型號皆內建LED鎢絲，經設計師不斷調校，終成為如今在精品上的和煦暖光。看似簡單的柔和燈光下，其實還擁有32階明暗度可隨當下環境調整。LSPX-S2也提供蠟燭模式，讓本來就讓人捨不得移開雙眼的暖心黃光，真的就如熒熒燭火般輕柔閃動，

然而，有機玻璃在紓壓精品中的作用，不只是為了發散療癒燈光。Sony的獨家聲學技術更將有機玻璃管做為高音揚聲器，透過玻璃共振，在放送樂音時輸出清澈均勻的聲波，360度全面均勻的傳遞居家每個角落，就算起身走動，每個步伐、每次放鬆的吐納，仍被盈滿空間的音符給牽引。

一般喇叭最擔憂的高音呈現，在玻璃揚聲器的表現上顯得自信且不急不徐，即使選擇知名歌劇的花腔女高音，每個抑揚頓挫都清晰地揪住人心，一曲唱盡酣暢淋漓。均衡強勁的中音與醇厚重低音，更是樂團愛好者聽過就回不去的極致聆聽體驗。

▲LSPX-S2底部有清楚易懂的開關指示，連接阜亦支援音訊輸入，享受更優於CD的高解析音質，重低音音色也由此震撼發散。

▲LSPX-S2內建35mm喇叭，全方面地傳遞均衡中音。

▲LSPX-S1擁有獨特的錐形設計，以工藝設計讓音色更為擴散。

▲切換蠟燭模式，LSPX-S2就能閃爍熒熒燭光。

▲藉由量身打造的「Music Center APP」調控燈光，能精準調整32階明暗度。

▲打開「Music Center APP」，就能直覺地調整連線設定、聲音表現與照明模式。

▲好攜的重量和輕巧體型，讓Glass Speaker玻璃共振揚聲器不只固定放於餐廳、工作桌，也能放在床頭撫平思緒、更快助眠。

單純放在居家空間，外型細緻的玻璃揚聲器就是一盞等著人們返家的溫暖存在。獨特燭光閃爍模式搭配高解析音樂播放，自己一人也能感受臨場感十足的私密音樂響宴。若遇情人、朋友來訪，一群人圍坐一起，即使浪漫燭光與輕柔音質當下被襯做背景，從中透出的氛圍，仍然能拉近彼此間的親密距離。而在最需要放下所有腦中雜訊，靜心潛入睡眠的夜裡，或許床頭邊有一只紓壓工藝精品，也能得到不同以往的溫柔撫慰。

居家陳設往往映照出居住人的品味與格調，然而與其在意如何打造獨樹一幟的風景，都別忘了為空間增添令人放鬆的氛圍。返家後，把紛擾的日常關在門外，在玻璃共振揚聲器電源開啟的瞬間，重新享受人與空間、音樂緩緩流動的情感溫度。

▲LSPX-S1、LSPX-S2規格表比較。（圖／Sony提供）

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