漢堡王「2款捲捲德腸堡」納入常態菜單　全門市即起開賣

▲漢堡王捲捲德腸堡納入常態菜單。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

漢堡王宣布，曾在2周內賣出10萬份的捲捲德腸堡及捲捲德腸烤牛堡納入常態菜單，即日起上市。

▲捲捲德腸堡裡頭夾有煙燻德式香腸搭配BBQ燒烤醬、香滑起士。

漢堡王2024年首度開賣「捲捲德腸堡系列」，限量10萬份上市2周售完。今日起天天都能吃到「捲捲德腸堡（單點119元、套餐164元起）」、「捲捲德腸烤牛堡（單點139元、套餐184元起）」。兩款產品皆在漢堡中夾入捲成漩渦造型的德式香腸，再搭配燒烤醬與起士，滋味濃郁。

▲▼摩斯漢堡以海鮮為主角推出4款期間限定新品。

摩斯漢堡近日則推出全新「海老雙蝦堡」、「柚香明太子海洋珍珠堡」；「海老雙蝦堡」選用2尾白蝦裹上麵衣酥炸，搭配日式大阪燒醬與塔塔醬，售價125元；「柚香明太子海洋珍珠堡」以鮮蝦、魷魚及蔬菜製成日式天婦羅，搭配阿拉斯加鱈魚卵製成的明太子醬與芥末，再用柚香漬蘿蔔點綴，售價120元。

▲全新副餐組合「雞塊月亮薯組」。

摩斯全新副餐組合「雞塊月亮薯組」，選用厚切月亮薯條搭配摩斯雞塊，售價75元，買套餐享70元加購價；冬季飲品則推出全新「橙香熱茶」，使用台東東河晚崙西亞橙果結合摩斯紅茶，售價50元，買早餐套餐享35元選購價。

MOS Order APP跨店取至31日前推出「海老雙蝦堡」或「柚香明太子海洋珍珠堡」2選1，搭配月亮薯條、4塊摩斯雞塊及大杯冰紅茶，2組售價438元，現省百元。