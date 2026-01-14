　
民生消費

漢堡王「2款捲捲德腸堡」納入常態菜單　全門市即起開賣

▲▼漢堡王捲捲德腸堡。（圖／業者提供）

▲漢堡王捲捲德腸堡納入常態菜單。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

漢堡王宣布，曾在2周內賣出10萬份的捲捲德腸堡及捲捲德腸烤牛堡納入常態菜單，即日起上市。

▲▼漢堡王推期間限定捲捲德腸堡。（圖／業者提供）

▲捲捲德腸堡裡頭夾有煙燻德式香腸搭配BBQ燒烤醬、香滑起士。

漢堡王2024年首度開賣「捲捲德腸堡系列」，限量10萬份上市2周售完。今日起天天都能吃到「捲捲德腸堡（單點119元、套餐164元起）」、「捲捲德腸烤牛堡（單點139元、套餐184元起）」。兩款產品皆在漢堡中夾入捲成漩渦造型的德式香腸，再搭配燒烤醬與起士，滋味濃郁。

▲▼摩斯漢堡以海鮮為主角推出4款期間限定新品，。（圖／業者提供）

▲▼摩斯漢堡以海鮮為主角推出4款期間限定新品。

▲▼摩斯漢堡以海鮮為主角推出4款期間限定新品，。（圖／業者提供）

摩斯漢堡近日則推出全新「海老雙蝦堡」、「柚香明太子海洋珍珠堡」；「海老雙蝦堡」選用2尾白蝦裹上麵衣酥炸，搭配日式大阪燒醬與塔塔醬，售價125元；「柚香明太子海洋珍珠堡」以鮮蝦、魷魚及蔬菜製成日式天婦羅，搭配阿拉斯加鱈魚卵製成的明太子醬與芥末，再用柚香漬蘿蔔點綴，售價120元。

▲▼摩斯漢堡以海鮮為主角推出4款期間限定新品，。（圖／業者提供）

▲全新副餐組合「雞塊月亮薯組」。

摩斯全新副餐組合「雞塊月亮薯組」，選用厚切月亮薯條搭配摩斯雞塊，售價75元，買套餐享70元加購價；冬季飲品則推出全新「橙香熱茶」，使用台東東河晚崙西亞橙果結合摩斯紅茶，售價50元，買早餐套餐享35元選購價。

MOS Order APP跨店取至31日前推出「海老雙蝦堡」或「柚香明太子海洋珍珠堡」2選1，搭配月亮薯條、4塊摩斯雞塊及大杯冰紅茶，2組售價438元，現省百元。

21風味館「+1元送雞腿綠茶」　三商炸雞3塊只要100元

網友激推　過年前想遮白髮不用跑髮廊　在家就能完成的霧感亮色新選擇

新年從健康出發　Coupang酷澎集結國內外領導品牌打造全方位活力補給

漢堡王「2款捲捲德腸堡」納入常態菜單　全門市即起開賣

【廣編】路易莎X桂格養氣人蔘冬季聯名登場　限定飲品「人蔘蜜香檸檬」只要65元

超商連續5天零食飲料「買1送1」　衛生紙下殺4折

林心如代言華陀扶元堂雙新品亮相　東森購物同步開賣

好市多熟食區悄悄上架新品！「芝麻糊小湯圓」期間限定開賣

【廣編】三大升級「洗衣更EASY」！LG直立洗衣機EZ系列新上市

【廣編】迎戰金馬年！年菜開賣首月狂銷破三千套　「御禮鮑魚鹿野雞湯」榮登人氣王

糖尿病視力惡化藏危機　新式導管助患者穩住青光眼

中壢小貨車載油「一路狂漏300米」超扯畫面曝　警急鋪木屑除污

獨／北市捷警隊包庇狼父警！性騷女警「查了9年」　認處置不周記申誡

定食8攜手味全龍推聯名餐點　西門店Yuri人形立牌超吸睛

GU、UNIQLO超甜百元起收！通勤神外套現省500元　顯瘦神褲新色買爆

防制數位性別暴力　台東警方走入校園守護學子安全

桃園職安評核首度六都第一　持續打造安全友善職場環境

彰化成美落羽松紅了！攝影大賽搶萬元獎金　限時親子優惠

加薩和平計畫「將邁入第二階段」　WSJ：美國最快今天宣布

土方之亂　桃園市政府：協助業者平穩銜接新制

【報應來得快狠準】少年用抽屜砸公園旋轉椅　一個完美擊飛打中他

我家牛排高雄同盟店1/25開幕

我家牛排高雄同盟店1/25開幕

被網友稱為「自助吧才是本體」的我家牛排，占地1000坪、全台最大的高雄同盟店，將於1月25日開幕，1月19日凌晨0點開放訂位。

福粵樓港點平日68折優惠

福粵樓港點平日68折優惠

林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD

林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD
高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

詐騙魔頭陳志落網扯出中國高官收賄黑幕　妻Eva炫富起底！女兒彈24K純金鋼琴

詐騙魔頭陳志落網扯出中國高官收賄黑幕　妻Eva炫富起底！女兒彈24K純金鋼琴

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

