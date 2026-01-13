雞腿堡、薯條買1送1！速食會員日優惠　17品項「+10元多1件」

▲速食店本周會員日優惠。（圖／業者提供，下同）
肯德基明天（14日）將推出「炸翻星期三」優惠，包括咔啦雞腿堡買1送1、點心神券42折。頂呱呱明天也有限定波浪薯條買1送1，德克士下周日（18日）則推17品項「加10元多1件」優惠。
肯德基明「炸翻星期三」優惠包括「咔啦雞腿堡買1送1」；「激省56折桶餐」內含卡啦脆雞6塊，特價239元；「蛋撻點心神券」內含雙色轉轉QQ球1份、原味蛋撻2顆、小杯無糖茉莉綠茶1杯，特價79元，相當於42折。優惠券明天上午10時30分起於PK APP領取，送完為止。
頂呱呱明天周三會員日推「波浪薯條買1送1」，原價130元，65元就能吃到2份，須透過官方LINE領券，桃園機場店、松山機場店不適用。
德克士脆皮炸雞下周日（18日）為「逢8會員日」，祭出17品項「加10元多1件」，優惠品項包括超級酪乳雞腿堡、起司蔬菜牛肉堡、檸香雞腿堡、椒香雞腿堡、黃金Q蝦堡、咔滋薯霸、紫金QQ球、咔滋啃骨雞、咔滋洋蔥圈、黃金薯餅、冰紅茶、無糖綠茶、經典冰奶茶、百事可樂、七喜、鮮萃檸檬綠茶、現磨美式咖啡，會員每次消費上限為10組。
